高階IT訂單發酵！元山7月年成長26.58%、Q2每股賺0.44元　後市樂觀不看淡

▲元山科技總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

車用電子大廠「元山科技」（6275）公告2020年7月營收2.77億元，月增1.89%，年成長26.58%；累計前7月營收達19.22億元，年成長7.92%，營運穩健成長。受惠電競設備、通訊機房及資料儲存中心建置需求升溫，帶動高階IT訂單挹注。

受惠傳統家電風扇出貨旺季與新廠貢獻，元山第二季合併營收達9.48億元，年增10.93%，創單季歷史新高紀錄，稅後淨利3039萬元，挹注每股稅後盈餘（EPS）0.44元；累計上半年合併營收16.48億元，稅後淨利4756萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.68元，上半年獲利已接近2019年全年。

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元山表示，7月份除中國車用風扇訂單持續穩定挹注外，因5G商轉帶動資料儲存中心擴建、電競設備等市場需求，過去積極開拓相關領域應用在今年下半年起開始發酵，成為7月份營收月成長1.89%的重要關鍵。

由於高階IT產品屬於高毛利高利基型產品，進入門檻也相對較高，元山認為，5G世代在傳輸速度與資料運算處理量為過去4G的近百倍，瞬間產生的高溫廢熱需快速且有效排除，才能避免機台過熱造成短路當機；以既有車安規格的散熱技術，加上先前積極布局訂單通路，使元山營運成長動能不斷。

全球經濟活動受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，但元山整體營運表現並未受到直接影響，上半年歐系及中國高階車廠訂單穩定挹注，下半年因電競設備訂單與5G應用起飛，帶動散熱需求爆發，高階IT訂單也無縫接續。

展望下半年，元山將持續看好市場對散熱風扇的需求；中國車市對風扇需求仍高，東莞塔崗新廠將持續穩定出貨，而5G世代帶動的高階IT散熱等剛性需求訂單也開始發酵挹注，可望維持全年營運暢旺。