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做一次「整周不能下床」！長髮熟女一愛愛就好痛　4年狂吞止痛藥求歡

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▲▼情侶,夫妻,性愛,親密,上床,約炮（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲維多利亞只要一發生性關係，身體就會極度疼痛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

英國倫敦一名34歲女子維多利亞（Victoria Jenkins）有一個煩惱，那就是每次跟男友發生關係的時候，身體都會出現劇烈的疼痛，而且完事之後腹部也會出現腫脹的情況，很長的一段時間都是靠著止痛藥維持性生活；但隨著疼痛加劇，她決定求醫解決，並且在進行陰道手術之後，終於能夠擁有一場無痛性愛了。

根據《太陽報》報導，維多利亞跟男友已經交往8年的時間了，但4年前的某天她在與男友發生關係的途中，突然感到一陣刺痛，隨後更發現自己的腹部開始腫脹；就醫之後被檢查出患有骨盆腔充血症候群，這種疾病因為骨盆腔靜脈回流受阻，患者會出現慢性下腹痛和墜脹感等症狀。

一開始維多利亞被NHS告知這種病無法醫治，她只好在每次要發生關係的時候，瞞著男友吞止痛藥，但隨著時間過去，痛感也跟著加劇，於是她下定決心要研究她的病，並且找出能夠治療的方法。報導中指出，她在一間私人診所內進行了靜脈栓塞術，在清醒的狀況下，身體被放入一根穿過身體和骨盆的管子。

隨後維多利亞被告知要擠壓一顆壓力球，讓11個在管子裡的金屬線圈可以向下移動壓住，從而使骨盆靜脈永久必合，並且停止疼痛；在經過兩周的康復期，她再次跟男友發生關係，並認為現在的痛感不如以往，而且每天都在好轉當中。

維多利亞說，她以前在做愛時都會感到非常疼痛、無法放鬆，甚至是因此不能下床一周的時間，雖然接受手術時也非常痛苦，但她很開心自己做到了，並且希望手術帶來的效果是好的；她一度認為疼痛是因為卵巢上的囊腫，但後來發現不是，在男友的支持下她選擇求助，所幸在接受手術之後，整體情況有慢慢在改變，使她能夠過上跟其他人一樣的生活。

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