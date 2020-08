做一次「整周不能下床」！長髮熟女一愛愛就好痛　4年狂吞止痛藥求歡

▲維多利亞只要一發生性關係,身體就會極度疼痛。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者黃心瑀/綜合報導

英國倫敦一名34歲女子維多利亞(Victoria Jenkins)有一個煩惱,那就是每次跟男友發生關係的時候,身體都會出現劇烈的疼痛,而且完事之後腹部也會出現腫脹的情況,很長的一段時間都是靠著止痛藥維持性生活;但隨著疼痛加劇,她決定求醫解決,並且在進行陰道手術之後,終於能夠擁有一場無痛性愛了。

根據《太陽報》報導,維多利亞跟男友已經交往8年的時間了,但4年前的某天她在與男友發生關係的途中,突然感到一陣刺痛,隨後更發現自己的腹部開始腫脹;就醫之後被檢查出患有骨盆腔充血症候群,這種疾病因為骨盆腔靜脈回流受阻,患者會出現慢性下腹痛和墜脹感等症狀。

一開始維多利亞被NHS告知這種病無法醫治,她只好在每次要發生關係的時候,瞞著男友吞止痛藥,但隨著時間過去,痛感也跟著加劇,於是她下定決心要研究她的病,並且找出能夠治療的方法。報導中指出,她在一間私人診所內進行了靜脈栓塞術,在清醒的狀況下,身體被放入一根穿過身體和骨盆的管子。

隨後維多利亞被告知要擠壓一顆壓力球,讓11個在管子裡的金屬線圈可以向下移動壓住,從而使骨盆靜脈永久必合,並且停止疼痛;在經過兩周的康復期,她再次跟男友發生關係,並認為現在的痛感不如以往,而且每天都在好轉當中。

維多利亞說,她以前在做愛時都會感到非常疼痛、無法放鬆,甚至是因此不能下床一周的時間,雖然接受手術時也非常痛苦,但她很開心自己做到了,並且希望手術帶來的效果是好的;她一度認為疼痛是因為卵巢上的囊腫,但後來發現不是,在男友的支持下她選擇求助,所幸在接受手術之後,整體情況有慢慢在改變,使她能夠過上跟其他人一樣的生活。

