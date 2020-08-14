巧新上半年每股虧損0.97元！「最壞營運谷底已過」看好旺季動能

▲巧新科技鍛造鋁合金輪圈，且具客製化輪圈實力，主要客戶為歐美豪華品牌車廠。圖為巧新科技雲林廠。（圖／巧新科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

汽車輪圈大廠「巧新科技」（1563）公布2020年上半年營運成果，合併營收為23.55億元，稅後歸屬於母公司淨損1億8970萬元、每股稅後虧損（EPS）0.97元，主要受訂單出貨遞延整體產能稼動率偏低，再加上提列鋁價跌價損失、台幣匯率升值的不利因素的影響。

巧新表示，全球因疫情蔓延陸續以封城抗疫措施因應，使得新車銷售市場呈現短期供給與需求停滯的情形，也造成歐美主要客戶的部分訂單短期遞延出貨，就銷售地區別營收比重分別是歐洲64%、美國20%、澳大利亞16%，其中，亞洲地區的營收年成長26%。

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惟因屏東擴廠初期需先直接認列相關成本與費用、提列鋁價跌價損失等干擾，使得整體毛利率為2.06%、營業淨利率為-11.55%，排除上述因素影響，2020年上半年營業毛利率則保持過往水準。

展望下半年，巧新維持審慎樂觀看法。巧新指出，目前歐美地區已於5月中上旬重啟經濟活動，創造超跑、豪華汽車品牌新車市場逐步回穩，帶動旗下客製化輪圈的出貨表現成長，推進雲林、德國兩地生產基地之產能稼動率提升，有望挹注巧新下半年整體營運遞出優於上半年表現的成績。

此外，巧新為提升主力產品鍛造鋁合金輪圈客製化的供貨能力與競爭力，旗下屏東自動化新廠已於今年3月取得多家高級豪華汽車品牌車廠的量產核可，並計畫於第三季陸續完成客戶產線認證，以期未來隨著屏東自動化工廠產能投入，將創造整體營運新一波良好成長動能。