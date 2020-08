警用卡車衝撞「輾過示威者」…影片瘋傳　白俄羅斯至少拘捕6000人

▲白俄羅斯示威,疑有卡車輾過示威者。(圖/翻攝自Twitter)



記者王致凱/綜合報導

白俄羅斯強人盧卡申科(Alexander Lukashenko)在近期大選中取得第6次總統任期,引爆民眾怒火,反對派人士指控選舉舞弊,多日在首都明斯克等城市街頭遊行抗爭,與警方爆發激烈衝突。推特上流傳一段影片,疑似有警用卡車高速輾過示威民眾,畫面相當駭人。

事實上,卡車輾人的消息早在10日就已經有所流傳,但影片至今仍在推特等社群網站上被瘋狂轉貼。根據英國《太陽報》報導,在明斯克,警方使用震撼彈等武器對付示威者,有影片捕捉到一輛警用卡車快速從人群中駛過的瞬間。

報導稱,事發當時有示威者包圍該輛貨車,混怒地朝警方叫囂。突然間卡車從人群中加速駛離,畫面捕捉到一名示威者懸掛在車頭,貨車一度剎車減速,但男子也因此重摔到地面。接著,卡車疑似直接壓過該名示威者,畫面中可見他躺在地上一動也不動,其他人連忙上前協助。

白俄羅斯人權組織維阿斯納(Viasna)表示,至少有數十人在示威活動中受傷,而該名遭卡車輾過的示威者已經死亡。

另據《紐約時報》報導,盧卡申科為了保住權力不惜採用暴力手段,導致眾多示威者遭警察殘忍毆打和大規模拘捕。聯合國人權事務高級專員巴舍萊(Michelle Bachelet)表示,據信已有至少6000人被捕。

報導稱,最初示威者採取和平抗議手段,但卻遭鎮暴警察和軍隊以橡膠子彈、震撼彈等武器驅離,或遭警棍痛毆。當地拘留所內人滿為患,拘留環境十分惡劣,且示威者在裡面也會遭到毆打凌虐,甚至有人被打到骨折。

盧卡申科自從1994年第一次當選總統以來,至今已經掌權長達26年,因此又被稱為「歐洲最後的獨裁者」。白俄羅斯9日大選結束後,盧卡申科10日宣布囊括8成選票,擊敗挑戰的前英語教師季哈諾夫斯卡婭(Svetlana Tikhanovskaya),再次連任總統。

#StandWithBelarus #freeBelarus

the government want to kill protesters! pic.twitter.com/GTSaoiBL1J