陸推「數位人民幣」提高支付便利性　上海等28省市搶先試點！

▲數位人民幣。（圖／CFP）

大陸中心／台北報導

為推動國內數字經濟的發展，中國商務部在14日印發《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，宣布將以京津冀（北京、天津、河北）、長三角、粵港澳大灣區及中西部具條件地區，試點「數位人民幣」，旨在通過試點，全面推進中國國內服務貿易深層次改革。

「數位人民幣」的概念，可以看作為數字化的人民幣，功能與屬性完全與紙鈔型態的人民幣一致，使用者不需開立銀行帳戶或支付帳戶，只要在行動設備上裝設數字貨幣錢包的相關應用程式，就可以使用數位人民幣。不同於行動支付的是，在使用數位人民幣時，即使收支雙方設備都沒有訊號、網路也可以照常完成支付行為。

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中國商務部指稱，將會在北京、天津、上海、重慶（涪陵區等21個市轄區）、海南、大連、廈門、青島、深圳、石家莊、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、濟南、武漢、廣州、成都、貴陽、昆明、西安、烏魯木齊、蘇州、威海和河北雄安新區、貴州貴安新區、陝西西咸新區等28個省市（區域）進行全面深化試點。

中國人民銀行行長易綱曾表示，在全球經濟日益增長的環境下，數字經濟尤為重要，法定數字貨幣的研發與應用，有利於高效地滿足國民在數字經濟下對於法定貨幣的需求，可以提高支付的便捷性、安全性和防偽水平。

不過易綱也強調，目前的試點都還處於測試階段，不代表數位人民幣已經正式發行，確切推出的時間點還要在觀望。

▲中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）

受到數位人民幣試點消息的影響，數字貨幣概念股在14日皆呈現漲幅趨勢，其中匯金股份(300368.SZ)觸及漲停，數字認證(300579.SZ)漲超6%，飛天誠信(300386.SZ)漲超5%，四方精創(300468.SZ)、海聯金匯(002537.SZ)等也隨之上漲。

對於數位人民幣在未來是否會完全取代行動支付，中國金融研究員董希淼表示，「未來這種場景可能會成為現實，數位人民幣為法定貨幣，而像微信、支付寶這些行動支付只是支付方式的一種，兩者層級不能相提並論。」

▼關於印發全面深化服務貿易創新發展試點總體方案的通知。（圖／翻攝自中國商務部）

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