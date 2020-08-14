劍麟上半年淨損1211萬元、每股虧損0.16元！今年整體營運拚谷底翻身

▲劍麟台北總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

汽車零配件廠「劍麟」（2228）2020年上半年合併營收為14.5億元，稅前淨利3760萬元，而因調整以前年度所得稅差異，稅後淨損1211萬元，稅後每股虧損（EPS）為0.16元，營收獲利皆較去年同期減少。劍麟表示，主要受到新冠肺炎（COVID-19）及調整以前年度所得稅差異的影響。

劍麟指出，整體營運受新冠肺炎封城影響，交通運輸受阻導致出貨受限，整體產能稼動率過低的閒置產能損失金額較高，營收以及毛利率受到較大影響。從台灣、中國、波蘭廠區表現來看，中國湖州劍力廠自2月中已快速復工，而台灣南投廠短期因歐美地區客戶備貨力道略為放緩。上半年毛利率為19%。

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從兩大事業部來看，劍麟今年上半年汽車營收占比為72%、展家為28%，主要是旗下主力被動式安全零組件保持穩健的出貨表現，配合持續開發的新訂單陸續投入生產，有助在新車銷售市場回溫下，品牌車廠加大備貨動能，挹注整體產能規模持續放大。

劍麟7月合併營收為2.34億元，受惠於歐美地區品牌車廠與主要客戶陸續復工後，針對公司旗下三大主力被動式安全汽車零組件展現強勁的備貨力道，挹注7月營收月成長45.14%，累計前7月合併營收17億元。

展望第三季，劍麟維持審慎樂觀看法。劍麟指出，雖第三季向為汽車產業傳統暑休淡季，加上經濟景氣不確定性因素猶存，但觀察各國政府相繼祭出刺激新車銷售量表現的優惠政策，目前劍麟也明顯感受主要客戶積極下單出貨的需求，今年整體營運有望於第二季谷底翻身。