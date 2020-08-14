逾900名美國醫護死於疫情　《衛報》：本可不必枉死

▲《衛報》指出，準備不充分、政府決策失誤及醫療體系負擔過重，增加了醫護人員的死亡風險。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

英國《衛報》和非營利組織「凱撒健康新聞」(Kaiser Health News)周二(11日)向大眾披露了他們共同發起專案「在前線犧牲」(Lost on the Frontline)的內容。

這是一個紀念疫情期間死於新冠肺炎的美國醫護人員、並統計相關資訊的專案。 根據「在前線犧牲」的資料，迄今已有922名美國醫護人員死於新冠肺炎。

透過線上和線下多種管道，該項專案蒐集到當中167人的姓名、職業、年齡等具體資訊。 分析發現：在這167名逝者中，62％為有色人種。《富比世》雜誌稱，新冠肺炎對美國有色人種醫護人員造成的影響「超乎比例的高」。

日本《朝日新聞》日前刊出美國普林斯頓大學教授格勞德一篇名為《美國正朝著「棕色」變化》的文章指出，新冠肺炎疫情把美國一直存在的嚴重種族歧視問題暴露無遺。有色人種死亡率比白人高、更難獲得到醫療服務，凸顯的是結構性歧視問題。

美醫護人員：無力應對

《衛報》指出，大量醫護人員死亡跟醫療系統負擔過重有關。「在前線犧牲」資料顯示，在已經取得詳細資訊的167名逝者裡，103人在4月時去世，當中至少69人生活在紐約州和新澤西州，其時正值美國東岸確診病例出現第一波激增潮 ，這兩個州在疫情初期都受到嚴重丁擊。

「凱撒健康新聞」報導稱，拉瑞․格林中心(Larry A. Green Center)某醫療機構的醫護人員進行了一項調查，當中30％的醫生表示已經無力應付不斷增加的病例；超過40％的醫生表示自己並沒有為下一波疫情的來臨做好準備。

《衛報》：一些死亡本可以避免

《衛報》指出，許多醫護人員目前仍在使用低於N95級別的外科口罩，風險很高。《富比世》雜誌報導，美國在個人防護裝備方面協調不當，成了抗疫初期的主要障礙。

拉瑞․格林中心對某些醫療機構進行調查發現，幾乎半數的醫護人員表示個人防護設備不足，61％的人在重複使用同一防護用品。

《富比世》雜誌引述頂尖醫學期刊《柳葉刀》作者安德魯 ․陳(Andrew Chan)的評論說：「對於如何在全美範圍內妥善分配個人防護裝備，美國並沒有全國性、集中化的政策，這是一個重大問題。」安德魯․陳近期發表的研究顯示，跟獲得妥善防護的醫護人員相比，防護較差的醫護人員感染病毒的機率高出30％。

《衛報》指出，一些死亡本來是可以避免的。疫情準備不充分、政府決策失誤以及醫療體系負擔過重，增加了醫護人員的死亡風險。

《柳葉刀》：保護前線醫護人員，政府應該這樣做

頂尖醫學期刊《柳葉刀》近日報導指出，美國護理師協會5月時對超過1.4萬名護理師進行調查。當時，45％的護理師稱，防護裝備匱乏，79％的護理師被鼓勵重複使用防護裝備，36％的護理師表示，不得不重複使用N95口罩長達5天以上。

報導稱，美國政府若想保護一線醫護人員，首先應該要求大眾廣泛地戴上口罩。研究顯示，當大眾都戴上口罩時，醫護人員感染新冠肺炎的數量也會下降。

另一方面，政府應充分收集資料，例如患者的人口統計學資訊、病亡人數及個人防護裝備生產和儲存情況等。報導指出，美國政府沒有從防護裝備製造商那裡收集防護物資的庫存或運輸資料，導致官員無法作出正確的決策。

報導指出，政府必須在各個層面上負起責任，透過集中的供應鏈監督機制，結合各地具體資料，確保個人防護裝備分配到位，為醫護人員提供應有的保護。