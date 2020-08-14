金管會推「公司治理3.0」朝5面向發展　擬建永續板、提高獨董席次

▲金管會主委黃天牧上任之初提出6大金融興利方案，而「公司治理3.0-永續發展藍圖」為其中一項。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

為帶動企業落實公司治理，強化資本市場國際競爭力，金管會今（14）日表示，將以3年為期，規劃推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，並以強化董事會職能、強化利害關係人溝通等5大面向為主軸。

為因應資本市場環境快速變遷、加速推動公司治理，並掌握全球重視的ESG（環境、社會與公司治理）趨勢，金管會今天邀集公司治理相關單位、上市櫃公司代表及專家學者召開公聽會，廣泛蒐集外界意見並凝聚各界共識，將於近期發布具體推動措施。

請繼續往下閱讀...

金管會證期局表示，將以3年為期，規劃推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，帶動企業落實公司治理，提升永續發展，並引導投資人及相關利害關係人良性發展與互動，營造一個健全的ESG生態體系，以強化台灣資本市場國際競爭力。

證期局指出，這次推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，共有5大重點，首先是強化董事會運作及董事職能，將推動提高獨立董事席次、限制獨立董事連續任期、推動企業導入風險管理委員會機制及設置風險管理委員會、擴大公司治理主管設置、提供多元化的董事進修規劃、訂定獨立董事及審計委員會行使職權參考範例等措施。

第二，強化資訊揭露方面，將參考國際準則強化永續報告書揭露資訊、擴大永續報告書編製的公司範圍及第三方驗證範圍，並將推動上市櫃公司公布自結年度財務資訊及縮短年度財務報告公告申報期限等措施，以提升資訊揭露透明度。

第三，強化利害關係人溝通，將研議強化自辦股務公司股務作業的中立性及提升電子投票結果的資訊透明度、逐步調降上市櫃公司每日召開股東常會的公司家數上限及強化公開資訊觀測站與公司網站公司治理資訊的揭露等措施，以保障股東權益。

第四，引導盡職治理，將參考國外相關規範，增訂服務提供者的盡職治理守則，並建立國際投票顧問機構與國內上市櫃公司的議合機制，並鼓勵機構投資人揭露盡職治理資訊，設立機構投資人相關評比機制，以強化機構投資人的股東行動。

第五，企業自發性落實治理及永續發展，證期局指出，這次藍圖也將規劃建置永續板，推動永續發展相關商品，另將透過提升公司治理評鑑效度，進一步鼓勵上市櫃公司自發性提升其公司治理品質。