　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

金管會推「公司治理3.0」朝5面向發展　擬建永續板、提高獨董席次

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台灣期交所董事長交接典禮，金管會主委黃天牧致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲金管會主委黃天牧上任之初提出6大金融興利方案，而「公司治理3.0-永續發展藍圖」為其中一項。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

為帶動企業落實公司治理，強化資本市場國際競爭力，金管會今（14）日表示，將以3年為期，規劃推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，並以強化董事會職能、強化利害關係人溝通等5大面向為主軸。

為因應資本市場環境快速變遷、加速推動公司治理，並掌握全球重視的ESG（環境、社會與公司治理）趨勢，金管會今天邀集公司治理相關單位、上市櫃公司代表及專家學者召開公聽會，廣泛蒐集外界意見並凝聚各界共識，將於近期發布具體推動措施。

請繼續往下閱讀...

金管會證期局表示，將以3年為期，規劃推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，帶動企業落實公司治理，提升永續發展，並引導投資人及相關利害關係人良性發展與互動，營造一個健全的ESG生態體系，以強化台灣資本市場國際競爭力。

證期局指出，這次推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，共有5大重點，首先是強化董事會運作及董事職能，將推動提高獨立董事席次、限制獨立董事連續任期、推動企業導入風險管理委員會機制及設置風險管理委員會、擴大公司治理主管設置、提供多元化的董事進修規劃、訂定獨立董事及審計委員會行使職權參考範例等措施。

第二，強化資訊揭露方面，將參考國際準則強化永續報告書揭露資訊、擴大永續報告書編製的公司範圍及第三方驗證範圍，並將推動上市櫃公司公布自結年度財務資訊及縮短年度財務報告公告申報期限等措施，以提升資訊揭露透明度。

第三，強化利害關係人溝通，將研議強化自辦股務公司股務作業的中立性及提升電子投票結果的資訊透明度、逐步調降上市櫃公司每日召開股東常會的公司家數上限及強化公開資訊觀測站與公司網站公司治理資訊的揭露等措施，以保障股東權益。

第四，引導盡職治理，將參考國外相關規範，增訂服務提供者的盡職治理守則，並建立國際投票顧問機構與國內上市櫃公司的議合機制，並鼓勵機構投資人揭露盡職治理資訊，設立機構投資人相關評比機制，以強化機構投資人的股東行動。

第五，企業自發性落實治理及永續發展，證期局指出，這次藍圖也將規劃建置永續板，推動永續發展相關商品，另將透過提升公司治理評鑑效度，進一步鼓勵上市櫃公司自發性提升其公司治理品質。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
南投人夫不刷牙洗澡！內褲跟「哥共穿」狂求啪啪　妻崩潰想離婚
電桿起火下秒748戶停電！驚見「身長1.5m」兇手...被電
快訊／選前之夜超拚！李眉蓁對決陳其邁　雙方造勢現場人數曝
他曝「台灣最狂年代」：掃地阿姨年終100個月
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

劍麟上半年淨損1211萬元、每股虧損0.16元！今年整體營運拚谷底翻身

金管會推「公司治理3.0」朝5面向發展　擬建永續板、提高獨董席次

高股息ETF有6檔！殖利率＆報酬率「1張表大PK」　這檔表現最強

境外資金專法最優稅率將落日　首年可望突破2100億元

理財周刊／美中交惡　市場氣氛越來越緊繃

先探／謝金河： 沒有永遠只漲不跌的股價

19歲年薪100萬不算多！　大叔曝「台灣最狂年代」：掃地阿姨年終都有100個月

任內解決彰銀案？　財長蘇建榮：「成功不必在我」

勞保基金撥補預算加碼20億！　明年共計挹注220億元

工時長還要有耐心！幼兒園、托嬰中心起薪才22K　網傻眼：收費也不便宜啊

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

馬丁玩遊戲「划水超快」敵隊傻爆眼　黃鐙輝有夠興奮：他會衝浪！！

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

劍麟上半年淨損1211萬元、每股虧損0.16元！今年整體營運拚谷底翻身

金管會推「公司治理3.0」朝5面向發展　擬建永續板、提高獨董席次

高股息ETF有6檔！殖利率＆報酬率「1張表大PK」　這檔表現最強

境外資金專法最優稅率將落日　首年可望突破2100億元

理財周刊／美中交惡　市場氣氛越來越緊繃

先探／謝金河： 沒有永遠只漲不跌的股價

19歲年薪100萬不算多！　大叔曝「台灣最狂年代」：掃地阿姨年終都有100個月

任內解決彰銀案？　財長蘇建榮：「成功不必在我」

勞保基金撥補預算加碼20億！　明年共計挹注220億元

工時長還要有耐心！幼兒園、托嬰中心起薪才22K　網傻眼：收費也不便宜啊

太陽太大了！透明桶裝水竟成「放大鏡」　離奇起火燒毀機車

惡吻CP回憶殺！鄭元暢下廚甜灑糖　爆料林依晨真實酒量

韓警要查AOA霸凌案碰壁！　知情人曝「珉娥拒絕調查」兩派聲浪網戰翻

20件小事瞬間變快樂！他激推「適當腦殘」超紓壓　網友嗨喊：非常需要

五角大廈：總統大選若爆發大規模騷亂　軍方不會干預

15歲妹「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後竟「嘴咬管子」慘死！

劍麟上半年淨損1211萬元、每股虧損0.16元！今年整體營運拚谷底翻身

日職／藤浪晉太郎4連敗　廣島森下暢仁12K生涯初完封勝

泰國東北美食「頌丹樂」進駐微風北車　預計9月下旬開幕

不用再怕被當皮球！　新北「精神病人長照中心」終揭牌

財經熱門新聞

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

又爆公司高層快閃掀疑雲！　晉泰科技總裁、總經理、獨董紛紛辭任

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

幸福！和泰車宣布加薪3%+9個月獎金

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

最狂年代：掃地阿姨年終100個月

抓到14萬片「偽MIT口罩」！　經濟部嚴查「5大假貨」全來自蝦皮

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

螞蟻集團最快9月掛牌「挑戰史上最大IPO」

獲《股癌》推薦　男歌手意外跨足財經界

美國QE大灑幣的甜頭與苦果　股債房市影響一次看懂！

下周油價預估走勢出爐！九五汽油擬站上24元大關

更多熱門

相關新聞

無懼疫情！麗彤生醫上半年EPS 3.7元　創歷年同期新高

無懼疫情！麗彤生醫上半年EPS 3.7元　創歷年同期新高

麗彤生醫（6539）今（14）日公布上半年合併營收8.54億元，受惠於DV保健食品展良好的銷售業績，針對負責幹細胞及新藥研發的轉投資公司，其持股比例降至29.33%，公司對其不具控制力，而認列其他收益1.01億元，推升稅後歸屬於母公司淨利1.78億元，稅後每股盈餘(EPS)3.70元。

智伸科併旭伸「遭疫情干擾」！上半年EPS為2.17元

智伸科併旭伸「遭疫情干擾」！上半年EPS為2.17元

快訊／康友-KY：財務人員相繼離職未交接　第2季財報難產　

快訊／康友-KY：財務人員相繼離職未交接　第2季財報難產　

宏達電第2季每股虧損2.23元　毛利率連續10季成長

宏達電第2季每股虧損2.23元　毛利率連續10季成長

盛弘上半年EPS 0.36元　轉投資敏成、躍獅藥局挹注成長

盛弘上半年EPS 0.36元　轉投資敏成、躍獅藥局挹注成長

關鍵字：

金管會公司治理永續發展股東財報永續板

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

林正英逝世22年「演藝圈邪門都市傳說」曝光！

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

獨家／民眾拿「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

李小龍死在「她」床上！41年後吐真相

更多

最夯影音

更多
譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面