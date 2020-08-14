境外資金專法最優稅率將落日　首年可望突破2100億元

▲境外資金專法實施兩年，首年台商申請匯回金額達到2100億元。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

《境外資金匯回專法》今（14）日正好滿一周年，也是最優稅率8%、實質投資4%的最後一天；根據財政部統計，自去（2019）年上路以來，申請匯回的件數共計965件、申請金額達到2076億元；財政部長蘇建榮預估，如果到今天結束的話，應該可以突破2100億元。

為了配合行政院鼓勵台商回台投資行動方案，財政部也推出《境外資金匯回管理運用及課稅條例》也就是境外資金專法，第一年的優惠稅率為8%、實質投資4%；但是第二年優惠稅率為10%、實質投資為5%。

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根據財政部統計，自去年的8月15日到13日止，累計申請匯回的件數是965件、申請匯回的資金為2076億元；其中個人的案件為663件，金額為832億元、企業是302件、金額為1244億元；但是最後一個月每天申請匯回大約都30億元，所以預估首年申請匯回的金額會破2100億元。

而目前實質投資的案件也已經達到154件、金額也有457億元。至於是否有案件卡關，蘇建榮表示，個人部分超過時效沒有匯回有3件，其中1件重新申請；而企業的部分約有7件，資金大約8億多元，但是已經有3件重新申請，且匯回的資金也達4.7億元。

蘇建榮表示，有部分的申請案件必須要符合專法的規範，所以必須符合規範，所以卡關的案件不一定就是大陸資金卡關；而回來的資金有一部份是OBU（國際金融業務分行）以及香港，但是OBU占比較大、產業的話則是ICT產業為主。

自明（15）日起境外資金專法優惠到10%、5%，蘇建榮表示，無法預期第二年匯回的情形，不過隨著中美貿易關係緊張、產業鏈的移轉，台商的資金還是早點回來、回來投資搶得先機。