五角大廈：總統大選後若爆發大規模騷亂　軍方不會干預

▲五角大廈表示，總統大選結束後若美國境內爆發大規模騷亂，美軍不會干預。圖為之前示威者在白宮外抗議時，遭到鎮暴警察強勢清場。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

俄羅斯「塔斯社」13日報導，美國五角大廈(國防部)發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)在周四(13日)舉行的記者會上表示， 11月3日總統大選結束後，如果美國境內爆發大規模騷亂，美軍不會干預。

當被問到「美國軍隊是否會協助政府遏制大規模騷亂」時，霍夫曼回答說：「我國有憲法，這部所有軍人都宣誓必須遵守的憲法，並沒有要求美國軍方在政治爭端中扮演仲裁者的角色。」

霍夫曼指出，討論軍方干預的可能性，是「完全不瞭解美國民主歷史，也不瞭解在憲法框架內建立起來的文職政府和軍方之間的關係」。霍夫曼補充說：「這是一種假設(可能發生大規模騷亂)，我對這種假設不予置評。」

美國總統大選定11月3日舉行。今年稍早時，非裔男子佛洛伊德在明尼阿波利斯遭遇員警執法過當死亡，在全美境內引爆一波波反種族歧視的大模規抗議示威。美國總統川普一再表示，必要時會動用美國1807年通過的《叛亂法》(Insurrection Act)。該法允許總統可以不經國會批准，調動聯邦現役部隊鎮壓暴動。

美國國防部長埃斯珀(Mark Esper)之前已公開表示反對動用這項法律。