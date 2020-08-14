任內解決彰銀案？　財長蘇建榮：「成功不必在我」

▲台新金為了併購保德信人壽，將釋出彰銀的股票。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台新金日前宣布將併購保德信人壽，並且要釋出彰銀的股票，財政部長蘇建榮今（14）日表示，台新金併購保德信人壽資金為50多億元，且按照金融相關監理原則像是資本適足率等，台新金需要籌措資金，「我們都尊重」。

蘇建榮表示，台新金併購保德信有兩個方向需要資金，一方面併購保德信的資金50多億元；另一方面就是要滿足監理法規像是資本適足率等，也同樣需要資金。

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台新金公開表示，要釋出彰銀的股權，蘇建榮表示，顯示客觀的環境已經改變，所以還是希望「彰銀案可以圓滿解決」。至於台新金要怎麼處理資產、籌措資金都尊重。蘇建榮強調，之前已經沒有和台新金的接觸或者洽談過。

至於，外界好奇蘇建榮希望在任內解決「彰銀問題」，蘇建榮仍重複說「希望可以圓滿解決」畢竟彰銀問題已經延宕了10多年了，不過是否於任內解決，他僅說「成功不必在我」。

金融人士表示，日前金管會就已經針對台新金的資本適足率提出示警，由此可以看出台新金併購保德信人壽資金恐怕相當「吃緊」，必須在彰銀與保德信人壽之間選擇；台新金將釋出彰銀股票的態度來看，有可能會「放手彰銀」的一個訊號，不過台新金賣3%股權，如果該對象總持股在5%以下可能不需要經過金管會審核，不過也很難爭取到彰銀的董事席次，對彰銀的經營權來說暫時不會有太大影響。