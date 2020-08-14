無懼疫情！麗彤生醫上半年EPS 3.7元　創歷年同期新高

▲翔宇今年正式更名「麗彤生醫」。（圖／麗彤提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗彤生醫（6539）今（14）日公布上半年合併營收8.54億元，受惠於DV保健食品展良好的銷售業績，針對負責幹細胞及新藥研發的轉投資公司，其持股比例降至29.33%，公司對其不具控制力，而認列其他收益1.01億元，推升稅後歸屬於母公司淨利1.78億元，稅後每股盈餘(EPS)3.70元。

麗彤表示，今年上半年雖因疫情蔓延使得消費者至實體通路的消費力道減緩，但公司多年積極強化線上電商平台、DV官網等的經營，成效逐步展開，推升整體上半年稅後歸屬母公司淨利較去年同期成長62.22％，刷新歷年同期新高紀錄。

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麗彤指出，今年上半年通路別表現來看，醫美管理平台(含DV皮膚管理中心)、一般銷售通路、大陸地區通路的營收比重分別為67％、31％、2％，其中，來自醫美管理平台的業績，主要受惠於國內消費者對於微整形市場的接受度提高，帶動整體醫美產業成長趨勢。

麗彤說明，未來將憑著多年掌握醫美最新產業趨勢，不僅在高端醫材的選購，同時並積極投入術前術後的保養品研發，像是專注在抗老及修復肌膚領域的產品，希望透過更多元的產品線，攜手與策略聯盟合作伙伴持續擴大營運規模，積極搶佔醫美保養的市場份額。

展望下半年營運，麗彤表示，期待DV保健食品與醫美管理平台服務營運雙引擎動能全開，將挹注今年下半年的整體營運的成長表現，並提供策略合作夥伴高度完整的醫美管理平台服務，持續擴大台灣醫美市場銷售規模。

麗彤強調，公司持續保持每年3~4款的保健食品推出問市，除了複製過去DV保健食品所累積的銷售通路經驗，積極擴大銷售通路布局，並以目前消費市場逐步轉往電商平台的趨勢為主流，憑藉DV官網已累積約20萬個會員，採取精準行銷策略，再創保健食品的銷售佳績，維持良好的成長動能。