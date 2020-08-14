全國電不甩疫情狂展店　2020年要開12間Digital City

▲全國電首家品牌複合店進駐基隆國際百貨。（圖／全國電子提供）

記者邱倢芯／台北報導

2020年受到肺炎疫情影響，有許多企業營收不如預期，不是選擇裁員縮減支出，就是面臨倒閉危機，不過今年卻是3C通路全國電子旗下通路品牌Digital City的「快速展店年」。全國電子總經理林政勳就指出，今年有機會新增12間的Digital City。

林政勳指出，Digital City在上個月已經有4間新開幕，這個月會新增3間，下個月將再新增5間新店面。

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驚人的展店速度，讓人好奇疫情難道對全國電子銷售表現毫無影響？對此，林政勳解釋，其實在上半年疫情發展嚴重時期，內部曾討論過是否要調整展店速度，但是後來內部一致認為「有店就開」，因為公司的長期策略不應該受到短期外在因素就刻意改變。

▼全國電子總經理林政勳 。（圖／記者邱倢芯攝）

全國電子財務暨會計處協理兼發言人陳碧滋補充，疫情的影響頂多就一年的時間，全國電的Digital City展店策略是長期佈局，為了更長遠的發展，因此在看到合適開店的地點，並審慎評估後就會開店。

陳碧滋也笑著說，而且受到疫情影響，有些點的店租價格反而更好談。不過也不是所有的店面都適合Digital City的店格型態，因此雖然看起來展店速度快，但每個點都會進行評估。

另一方面，今年全國電受惠於「天氣非常熱」、「疫情」，以及「振興券」，許多家電產品，尤其是冷氣、冰箱等家電的銷售表現都相當強勁；林政勳指出，政府去年一波的家電節能補助方案後，自己其實相當「擔心受怕」，因為按照往例，在節能補助的後一年通常家電銷售力道就會顯著下滑。

只不過今年因為天氣相當炎熱，再加上7/15開始的振興三倍券助力，以及許多台灣人因為疫情無法出國，進而提升了內需市場需求，讓全國電在7月的營收達到上市15年來單月最高的成績。

以冷氣的銷售表現來說，原先今年全國電立下了要售出14萬台冷氣的目標，不過截至7月為止，全國電子已經售出了12萬台冷氣。