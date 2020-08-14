減稅幸福！每人基本生活費有望調高到18.2萬元　四口之家省稅1400元

▲依據主計總處所公布可支配所得中位數計算，基本生活費為18.2萬元，明年報稅可以適用。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

行政院主計總處今（14）日公布2019年家庭收支調查結果，去年每人可支配所得的中位數為30.3萬，按中位數的六成計算，基本生活費預估為18.2萬元；相較於前一年的17.5萬元，再增加7000元，明年報稅就可以適用，多口之家、收益較少的家庭可望減稅利益擴大。

基本生活費是依據納保法規定是保障每人的基本生活所需，不宜被課稅，而基本生活費的公式是依據可支配所得中位數的六成計算。根據主計總處今日所公布去年的每人可支配所得為30.3萬元，換算下來可基本生活費為18.2萬元，較前一年增加7000元。

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目前納保法基本生活費不課稅的計算公式是：基本生活費總額減除免稅額、標準或列舉扣除額、幼兒學前特別扣除額、教育學費特別扣除額、身心障礙特別扣除額、長照特別扣除額和儲蓄投資特別扣除額，如果有差額，可從綜合所得總額中再行減除。如果原本就扣抵的四口之家，可扣抵的額度每人可多扣7000元，共計2.8萬元，以稅率5%計算就可以省下約1400元的稅額。

財政部指出，我國自2017年12月28日實施納保法，目前基本生活費機制上路約3年，其額度從2017年16.6萬元逐年提高到2019年17.5萬元，這次調升7000元，可望是實施納保法以來最大增幅。

財政部賦稅署長許慈美表示，財政部才剛從主計總處收到該數字，預計將在10月做完整估算、12月正式公告，屆時才會知道減稅利益與適用戶數。