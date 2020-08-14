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甲山林建設侵佔國有地搭管線橋　新北市府開罰6萬限期拆除

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▲圖說：甲山林建設在汐止水源路二段侵占國有地違規搭管線橋，違反區域計畫法，除被重罰6萬之外，新北市政府也限期拆除，今天起開拆。（圖／新北市工務局提供）

▲甲山林建設在汐止水源路二段侵占國有地違規搭管線橋，違反區域計畫法，除被重罰6萬並限期拆除，今起開拆。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府接獲檢舉指稱汐止區水源路二段旁，甲山林建設未經核准擅自設置管線橋，經查證屬實已涉及違反區域計畫法及侵占國有地，除地政局已依法罰6萬元之外，限期要求建商拆除。

工務局表示，在市府強力阻止違法行為之下，建商已於14日下午開始自行拆除，並下令業者必須在18日前改善完成，否則將加重嚴懲。

工務局指出，甲山林建設位於汐止水源路的建築工地，擅自搭設管線橋跨越汐止康誥坑溪，除了未依法向河川主管機關農業局申請核准施作鐵橋，更涉及占用國有財產署土地，農業局已於今年3月函請國產署處理，並依竊占罪嫌移送偵辦中。

此外，管線橋的橋墩設置於非都市計畫土地之交通用地，經認定未依法作交通用地容許之之「交通設施」、「公用事業設施」使用，違反非都市土地使用管制規定，市府地政局已於7月16日依違反區域計畫法向甲山林建設開罰6萬元，要求立即停止非法使用，並限期依法恢復原交通用地容許使用目的，不依規定改正者，將依區域計畫法另為處分。

工務局強調，市府單位將於18日到現場會勘，呼籲甲山林建設必須在會勘前自行拆除完畢，否則屆時將加重嚴懲、勒令該建案停工。

▲圖說：甲山林建設在汐止水源路二段侵占國有地違規搭管線橋，違反區域計畫法，除被重罰6萬之外，新北市政府也限期拆除，今天起開拆。（圖／新北市工務局提供）

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