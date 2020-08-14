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智伸科併旭伸「遭疫情干擾」！上半年EPS為2.17元　今年營運拚逆勢成長

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▲智伸科。（圖／翻攝自智伸科官網）

▲智伸科。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／台北報導

汽車動力暨安全零組件大廠「智伸科」（4551）公布2020年上半年營運成果，合併營收為30.28億元，年減17.96%；營業利益3.52億元；稅後淨利2.3億元，年減51.33%；股本擴大至10.59億元，稅後每股盈餘（EPS）2.17元。智伸科表示，整體營運面對疫情影響大環境的負面干擾，表現仍相當穩健。

智伸科指出，第一季因疫情拉長中國年假開工時間，直到3月份嘉善廠與東莞廠陸續復工後，才拉高整體產能稼動率，追上汽車、電子與醫療的主要客戶的拉貨需求；第二季則因配合歐美客戶實施防疫工作，使得台灣旭伸廠產能稼動率過低，加上新台幣匯率波動的影響，智伸科今年上半年整體毛利率23.92%、營業利益率11.63%。

請繼續往下閱讀...

智伸科今年4月中完成併購旭伸國際，卻遇上歐美疫情封城干擾。觀察智伸科併購旭伸後各事業體表現，智伸科今年上半年營收比重，分別是汽車56.67%、醫療10.84%、電子13.77%，其中，汽車供應的關鍵零組件已完整布局涵蓋一般燃油車、油電混合車、電動車車款。

展望第三季，智伸科維持審慎樂觀看法。智伸科認為，第三季為汽車產業傳統暑休淡季，但從智伸科集團7月整體營收遞出今年首度年增4.34%表現而言，主要汽車客戶針對旗下汽油高壓泵浦本體、缸內直噴引擎（Gasoline Direst injection, GDI）等相關汽車零組件產品的拉貨力道有逐月增溫外，醫療及電子兩大事業部也保持良好的出貨表現，中和全球新車銷售市場受疫情衝擊所對公司營運的負面影響。

 

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