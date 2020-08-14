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主計總處：明年GDP可達到3.92％未高估　經濟情況「漸入佳境」

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▲▼行政院主計總處公布最新GDP預測。（圖／記者余弦妙攝）

▲行政院主計總處公布最新GDP預測。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（14）日公布今年下半年預測成長2.29％(上修0.03個百分點)，而明年預測經濟成長率為3.92%，對此主計總處主計長朱澤民表示，今年下半年經濟狀況會比上半年好，根據目前的數據來看，整體經濟狀況是「漸入佳境」。

根據IHS Markit(以下簡稱IHS)7月最新資料，在新增感染人數將於未來數個月達到高峰、防疫相關封鎖將在109年下半年逐步放寬，預測109年全球經濟衰退5.5％，較98年金融海嘯時衰退1.7％更加嚴重；110年在低基數下，成長率將回升至4.4％，其中先進經濟體109年及110年分別衰退6.8％(上修0.6個百分點)及成長3.6％；新興經濟體衰退3.5％(下修0.9個百分點)及成長5.6％。

請繼續往下閱讀...

主計總處指出，預測109年經濟成長1.56％(下修0.11個百分點)，明年預測經濟成長率為3.92％，對此，朱澤民表示，這次的預估明年經濟成長率為3.92％，並未跟國際上的預估數值相差太多，且根據以往我國的經濟成長率都比國際預估數值來得好，因此對於明年3.92％並未高估。

朱澤民也說，其實今年的經濟成長率會比較低主要是因為外國旅客無法進來，這個就影響了2個百分點，因此若是沒有疫情的影響國外旅客能來台消費，台灣今年德經濟成長率將會比較目前預測的更高。

朱澤民進一步說明，根據統計每年就會有平均1千萬人次來台，不過因為邊境封鎖，導致截至目前為止外國旅客來台數減少了99.6％，雖然上半年國穰在國內消費成長1.2%，但是這樣的消費力道還是比不上外國遊客的消費力度。

最後，朱澤民也說，今年的整體的經濟情況下半年會比上半年高，且目前台灣的經濟情況可以說是「漸入佳境」。
 

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