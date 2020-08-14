國民政府欠債上兆　 美共和黨議員提議案向中國討「百年債務」

▲ 美國參議員麥莎莉提案中國應償還近百年前的1.6兆美元債務。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國共和黨參、眾議員13日提出決議案，要求中國政府償還美國債券持有人超過1.6兆美元（約台幣47兆元）的主權債務及利息。雖該筆債務為國民黨政府所積欠，但一直以來中共都主張自己是中國唯一的合法政權，因此中共應該要償還這筆「百年債務」。

根據《福克斯新聞網》（Foxnews）報導，這項提案的共同發起人為共和黨參議員麥莎莉（Martha McSally）與布萊克本（Marsha Blackburn），共和黨眾議員馬克‧格林（Mark Green）也將在眾議院提起。雖該決議缺乏法案所擁有的法律效力，但反映了美國議員的意願。

麥莎莉發出的聲明表示，「中國一再未能履行對美國的財政義務，奪走了美國家庭的金錢和工作。因此我們要求中國對他們的債務和散播新冠肺炎病毒負責，我們要求中國償還欠美國家庭的1.6兆美元。」

另外，布萊克本也指出，這已經不是中國第一次對美國人民造成巨大影響，「2020年清楚地表明，就我們與中共的關係而言，維持現狀並不能解決問題。」呼籲川普總統竭盡全力實現對違約主權債務的解決與償還。

這些債券由中華民國於1912年發行，並以黃金為抵押，向不少國家借款，之後因國共內戰國民政府播遷來台，1949年毛澤東所領導的中共接管政權，並堅持台灣是中國的一部分。根據國際法，繼任政府應對前任政府的債務負責。

根據穆迪、標準普爾和惠譽等債券風險公司的評級，由於中共只有向部分債券持有人償付而不是向所有人償付，在技術上處於選擇性違約狀態，在向其餘債券持有人償付剩餘債券之前，中共政府不應被允許進入國際債務市場。

對此，美國債券持有人基金主席畢安可（Jonna Bianco）表示贊同，他擁有美國數千債券持有人中95%的代理權。「我們很高興參議院和眾議院中有領導層支持讓中國負責這個主意，我們與總統的訊息一致：要中國負上責任」。

不過，美國康乃爾大學（Cornell University）副院長兼法學教授歐德特•利諾（Odette Lienau）表示，這起訴訟要成功有難度，因為事件已經非常久遠了，實踐起來會很困難。

事實上，1987年英國首相柴契爾夫人也曾要求北京向英國公民償還欠債，否則將失去進入英國資本市場的權利，最後迫使時任中國國家主席李先念達成了2350萬英鎊（約9億元台幣）的和解案。