　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國民政府欠債上兆　 美共和黨議員提議案向中國討「百年債務」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國聯邦參議員麥莎莉（Martha McSally）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國參議員麥莎莉提案中國應償還近百年前的1.6兆美元債務。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國共和黨參、眾議員13日提出決議案，要求中國政府償還美國債券持有人超過1.6兆美元（約台幣47兆元）的主權債務及利息。雖該筆債務為國民黨政府所積欠，但一直以來中共都主張自己是中國唯一的合法政權，因此中共應該要償還這筆「百年債務」。

根據《福克斯新聞網》（Foxnews）報導，這項提案的共同發起人為共和黨參議員麥莎莉（Martha McSally）與布萊克本（Marsha Blackburn），共和黨眾議員馬克‧格林（Mark Green）也將在眾議院提起。雖該決議缺乏法案所擁有的法律效力，但反映了美國議員的意願。

麥莎莉發出的聲明表示，「中國一再未能履行對美國的財政義務，奪走了美國家庭的金錢和工作。因此我們要求中國對他們的債務和散播新冠肺炎病毒負責，我們要求中國償還欠美國家庭的1.6兆美元。」

另外，布萊克本也指出，這已經不是中國第一次對美國人民造成巨大影響，「2020年清楚地表明，就我們與中共的關係而言，維持現狀並不能解決問題。」呼籲川普總統竭盡全力實現對違約主權債務的解決與償還。

這些債券由中華民國於1912年發行，並以黃金為抵押，向不少國家借款，之後因國共內戰國民政府播遷來台，1949年毛澤東所領導的中共接管政權，並堅持台灣是中國的一部分。根據國際法，繼任政府應對前任政府的債務負責。

根據穆迪、標準普爾和惠譽等債券風險公司的評級，由於中共只有向部分債券持有人償付而不是向所有人償付，在技術上處於選擇性違約狀態，在向其餘債券持有人償付剩餘債券之前，中共政府不應被允許進入國際債務市場。

對此，美國債券持有人基金主席畢安可（Jonna Bianco）表示贊同，他擁有美國數千債券持有人中95%的代理權。「我們很高興參議院和眾議院中有領導層支持讓中國負責這個主意，我們與總統的訊息一致：要中國負上責任」。

不過，美國康乃爾大學（Cornell University）副院長兼法學教授歐德特•利諾（Odette Lienau）表示，這起訴訟要成功有難度，因為事件已經非常久遠了，實踐起來會很困難。

事實上，1987年英國首相柴契爾夫人也曾要求北京向英國公民償還欠債，否則將失去進入英國資本市場的權利，最後迫使時任中國國家主席李先念達成了2350萬英鎊（約9億元台幣）的和解案。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
麥當勞停賣什麼最可惜？　網一面倒...淚推它
6歲女童「下體冒菜花」…驚爆遭性侵50次！狼舅公下場曝光
開車經公墓！路旁驚見詭異女...超怪姿勢畫面曝光　網嚇：夭壽
韓國瑜「最美發言人」彎腰…邪惡視角曝！網嗨：有妳台灣更偉大
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

逃亡科學家閻麗夢爆　新型冠狀病毒是用「兩種病毒」改造而成

警用卡車衝撞「輾過示威者」…影片瘋傳　白俄羅斯至少拘捕6000人

做一次「整周不能下床」！長髮熟女一愛愛就好痛　4年狂吞止痛藥求歡

國民政府欠債上兆　 美共和黨議員提議案向中國討「百年債務」

逾900名美國醫護死於疫情　《衛報》：本可不必枉死

5歲神童秒認台灣國旗　32國全部答對興奮樣子超可愛！

紐西蘭猛增29例確診！　總理急宣布「奧克蘭封城」延長12天

五角大廈：總統大選後若爆發大規模騷亂　軍方不會干預

15歲妹「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後竟「嘴咬管子」慘死！

網讚19歲女攜2子外送「勵志媽媽」　俄媒體：騙很大！

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

馬丁玩遊戲「划水超快」敵隊傻爆眼　黃鐙輝有夠興奮：他會衝浪！！

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

砸錢印「500萬張」貼紙防偷吃 祭出處分！外送員違規將停權

逃亡科學家閻麗夢爆　新型冠狀病毒是用「兩種病毒」改造而成

警用卡車衝撞「輾過示威者」…影片瘋傳　白俄羅斯至少拘捕6000人

做一次「整周不能下床」！長髮熟女一愛愛就好痛　4年狂吞止痛藥求歡

國民政府欠債上兆　 美共和黨議員提議案向中國討「百年債務」

逾900名美國醫護死於疫情　《衛報》：本可不必枉死

5歲神童秒認台灣國旗　32國全部答對興奮樣子超可愛！

紐西蘭猛增29例確診！　總理急宣布「奧克蘭封城」延長12天

五角大廈：總統大選後若爆發大規模騷亂　軍方不會干預

15歲妹「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後竟「嘴咬管子」慘死！

網讚19歲女攜2子外送「勵志媽媽」　俄媒體：騙很大！

從零再起的有錢生活！雲林男偽造三倍券…家中「神秘日記」內容曝光

大陸向國際半導體業伸魔爪！調查局：陸企疑在台成立子公司竊取關鍵技術

元元體脂數字創新低！　愛吃還是瘦出水蛇腰…熊熊一看驚呼：強

中職／林安可踩壘擠壓傷退　餅總賽後詢問沒問題

路人在社子大橋圍觀　關詩敏帥氣親手宰渣男！

司法醜聞富豪宴！監委嘆「有錢判生無錢判死是真的」　司法院：嚴懲！

中職／富邦換打教連2場得分破10　洪總：感覺活潑起來

廣華-KY「Q2虧轉盈」上半年每股賺0.15元！新車銷售動能、拉貨力道持續回升

傳實名制口罩調漲到7元！指揮中心透露「維持5元月數」

逃亡科學家閻麗夢爆　新型冠狀病毒是用「兩種病毒」改造而成

國際熱門新聞

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

扛不住新冠疫情　南半球小國宣布滅亡「賣地償債」

馬來西亞新增確診　1人台灣移入

日本大阪梅田墓　大規模出土逾1500具遺骨

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

他娶12歲女孩　新娘媽：有月經就能嫁

娶不到老婆也怪她　兄弟聯手殺親姊

以色列、阿聯酋達成和平協議

小弟買不到口罩超失落　下秒遇「口罩大亨」塞整疊

解放軍台海軍演　美2架RC-135火速進駐沖繩

疫情期間，美國人仍到墨西哥買春

晚餐忘在微波爐！7天後炸出超巨毛球

水族館打撈許願池「440公斤硬幣」花用

「獵豔50正妹」乙武洋匡聲援香港

更多熱門

相關新聞

美國扣押4艘載伊朗燃料油輪　伊朗特使澄清

美國扣押4艘載伊朗燃料油輪　伊朗特使澄清

美國為剝奪委內瑞拉和伊朗主要收入來源，曾威脅和兩國進行石油貿易的船家，會採取制裁行動。據《路透社》報導，美國13日史上首度扣押載有伊朗石油的4艘油輪，相關貨物和船正在駛往美國。根據伊朗原本的計畫，石油將會運往同樣也受美國制裁的委內瑞拉。

法學者：若台灣垮台是「民主挫敗」

法學者：若台灣垮台是「民主挫敗」

南海主權爭議　馬來西亞首度反對中國

南海主權爭議　馬來西亞首度反對中國

水族館打撈許願池「440公斤硬幣」花用

水族館打撈許願池「440公斤硬幣」花用

美國務院列孔子學院為外國使團

美國務院列孔子學院為外國使團

關鍵字：

美國中國麥薩利布萊克本馬克‧格林

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

林正英逝世22年「演藝圈邪門都市傳說」曝光！

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

更多

最夯影音

更多
譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面