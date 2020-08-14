繼續抓！海關抓假「Made In Taiwan」口罩　4天查獲25.7萬片

▲市面上假MIT口罩日益嚴重，海關近期加緊查驗，查獲超過25萬片假MIT口罩。（圖／關務署）

記者吳靜君／台北報導

大陸製假「Made In Taiwan」口罩野火燒不盡，市面上也可能充斥假的MIT口罩，但是為了守護民眾的健康，海關繼續加緊查驗，自8月10日起至昨（13）日已經查獲360件、共計25萬7116片假的「Made In Taiwan」口罩。

關務署表示，台北關於8月10日一夜間查獲7,350片偽標產地MIT（MADE IN TAIWAN）進口口罩後，11日再次查獲疑似偽MIT口罩315件，計13萬2781片。

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因為大陸產製的「MIT」口罩日益嚴重，引起行政院的注意，行政院長蘇貞昌也只是海關要加強查緝；而海關也採取逐批查核假MIT口罩。

根據關務署統計，從8月10日到13日分別查獲7350片、11日查獲315件、數量為13萬2781片；12日查獲19件、數量為5萬8135片、14日查獲13件、數量為5萬8850片；共計查獲360件、數量為25萬7116片。

財政部長蘇建榮表示，醫療用口罩進口必須經過衛福部的核准，才可以進口，且必須要有衛福部的字號；所以民眾如果到地攤買口罩要小心，如果沒有衛福部的字號恐怕沒有符合安全上的規定。