10歲癲癇男孩遭「鍊養農舍2年」！自食糞便、山羊飼料維生　瘦到見骨

▲奈及利亞10歲男孩吉布里爾(Jibril Aliyu)患有癲癇,竟被家人鍊養農舍長達2年。(圖/翻攝Twitter@manirjegah)



記者吳美依/編譯

奈及利亞比爾寧凱比(Birnin Kebbi)發生一起殘忍事件。10歲男孩吉布里爾(Jibril Aliyu)患有癲癇症,竟被家人鍊在農場的棚子裡長達2年,只能靠著山羊的飼料裹腹,甚至餓到吃下自己的排泄物,消瘦得無力行走,骨頭清楚可見。與此同時,他的親生父親、2名繼母和17個兄弟姊妹卻在附近的家中過著舒適的生活。

綜合《太陽報》、BBC報導,民眾發現吉布里爾被繫在木頭柱子上後通報,人權團體9日前往救援。在影片中,男孩把地上的食物殘渣撿起來吃,由於太過虛弱,只能在他人攙扶之下,拖著步伐走在泥濘之中,寬鬆的T-Shirt之下露出細如樹枝的雙腿和幾乎可以看見骨頭的肩膀,帶著困惑表情,不斷窺視旁人。

#JusticeForJibril

The worst child abuse of our time..



This is a story of a boy called Jibril Aliyu, who hails from Badariya Area of Birnin Kebbi, Kebbi State. He was chained alongside animals by his 2 stepmother for 2 years. pic.twitter.com/v0SHqn0dHF