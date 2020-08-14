印神廟負責人確診…9天前才與莫迪同台！　當天數千人「未戴口罩」湧入會場

▲印度總理莫迪。（圖／路透）



文／中央社記者康世人新德里14日專電

最近與印度總理莫迪同台緊密接觸的北方省阿尤德亞羅摩神廟信託基金負責人達斯，因發燒等症狀昨天接受病毒檢測，今天被證實確診新冠肺炎，莫迪的健康也引起外界關注。

印度北方省政府今天發出聲明證實，阿尤德亞（Ayodhya）羅摩（Ram）神廟信託基金負責人達斯（Mahant Nritya Gopal Das）接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測後呈現陽性。

這份聲明說，北方省省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）已與摩托拉縣（Mathura）縣長討論此事，並敦促梅丹塔（Medanta）醫院的醫師立刻為這名高齡82歲的大祭司兼羅摩神廟信託基金負責人提供治療。

由於阿尤德亞羅摩神廟奠基與開工儀式5日舉行時，達斯、阿蒂提亞納特與莫迪同台，更站在莫迪旁邊，與莫迪有近距離接觸，讓外界關注莫迪的健康狀況。

新德里電視台（NDTV）引述摩托拉縣長米西拉（Sarvagya Ram Mishra）談話說，在獲知達斯發燒後，已派醫療小組為他診治，達斯有輕度呼吸困難，但沒有太過嚴重，目前病況穩定；省長已下令將達斯轉院到梅丹塔醫院，摩托拉縣將盡快協助轉院。

▲莫迪出席阿尤德亞（Ayodhya）羅摩（Ram）神廟奠基與開工儀式。（圖／路透）



米西拉指出，追蹤曾與達斯接觸者的工作已經展開。

不過，曾與達斯同台的莫迪預定明天在首都新德里紅堡主持獨立日大型慶祝活動，是否按照規定接受隔離，或仍按原訂計畫主持獨立日活動，截至上午11時，印度政府尚未做出說明。

印度疫情持續惡化，但總理莫迪和所領導的印度人民黨（BJP）仍執意於5日在北方省阿尤德亞舉辦羅摩神廟奠基儀式，現場有50名黨政貴賓和近200人與會，更有數千名未戴口罩的民眾想湧入儀式會場。

在羅摩神廟奠基儀式舉行前夕，羅摩神廟信託基金已有1名祭司和14名警察確診感染武漢肺炎，接著又有印度人民黨資深領袖巴蒂（Uma Bhart）公開表示因為疫情不出席這項儀式，憂心出席儀式的莫迪健康，但儀式仍在執政黨堅持下照常舉行。

印度中央政府已有內政部長夏哈（Amit Shah）、石油部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）、國會事務兼重工業與公共事業部長米格瓦（Arjun Ram Meghwal），和阿育吠陀部國務部長奈克（Shripad Naik）先後確診武漢肺炎。

截至今天上午11時，印度累計新冠肺炎確診病例達246萬3519例，4萬8163人死亡，仍有66萬3025例正在接受治療。

►小弟買不到口罩超失落 下秒遇「口罩大亨」塞整疊…得知價格網噴淚：沒有這種人！

►全球每月蒸發11兆！新冠疫情「燒鈔速度超快」 專家：復甦狀態都未知

►印度中央第3名部長確診新冠肺炎 主管傳統醫療