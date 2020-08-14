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法漢學家：中國承諾毫無價值　若台灣垮台是「民主挫敗」

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▲▼中俄元首互致賀電,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國漢學家高德蒙指出，中國國家主席習近平的行動，證實中國的承諾毫無價值可言。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電

法國《費加洛報》今日（Le Figaro）就中港台議題訪問蒙田研究所（Institut Montaigne）漢學家高德蒙（François Godement）。他表示，習近平一連串的大動作壓迫證實，中國的承諾毫無價值可言。此外他也強調，若台灣不幸垮台，將會是全球民主的大挫敗。

香港政府近日大動作抓捕《蘋果日報》創辦人黎智英和前香港眾志成員周庭，執行國安法的力道引起國際輿論爭議與撻伐。《費加洛報》今日訪問蒙田研究所亞洲議題專家高德蒙，分析習近平香港政策的下一步走向以及西方國家的反應。

高德蒙指出，港版國安法的目的首先是要威懾異己，使得許多香港民眾和社運人士，都不得不刪除歷史發言。「我們曾認為這套法律只會拿來震懾且效用有限，我們錯了。它現在重擊了好幾位能見度最高的重要人物。要注意，這部法律是可以溯及既往的，和港府當初的承諾相反」。

他表示，習近平的用意，就是要讓香港社運人士知道，來自外國的協助不僅無法保護他們，反而會為他們帶來更多麻煩，因為港府就可以再扣上勾結外國勢力的帽子。即使是呼籲或支持國際制裁也會犯法。

▲▼香港1月1日「元旦大遊行」，港警稱拘捕約400人。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港1月1日「元旦大遊行」，港警稱拘捕約400人。（圖／達志影像／美聯社）

「然而國際態度卻比預期來得強硬」，高德蒙表示，「其中很大一部分是因為美國的政策，但同時也因為中國背信1984年的《中英聯合聲明》，違反了國際法」。

但這是否足以讓中國卻步，高德蒙坦言，「不可能」。他強調，「掌控香港政治全局的慾望已經超越所有其他考量。而且習近平願意冒險，因為他認為國際的反應不是效果有限，就是會時過境遷。」

至於「一國兩制原則」是否從此塵封，對此高德蒙認為「一國兩制」是中國政權的口號，但在此之前更重要的關鍵字是「穩定」，因此港府禁止民主辯論以及「無法反映中國人民看法的候選人」。

把立法會選舉推遲一年對民主派相當不利，顯示北京擔心香港人把意見付諸選票。一年間中國共產黨可能會採取更多措施以進一步箝制香港。

對於北京的承諾，高德蒙的看法是，「那些和中國打交道的人應該要知道，所謂美好的承諾和曾經的諾言，一點價值也沒有。」但也就是這些承諾，讓這些夥伴國喪失了採取策略以要求中國讓步的可能性。

▲▼2020凱道選前之夜,蔡英文致詞 。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文在2020凱道選前之夜致詞 。（圖／記者李毓康攝）

記者問道，「台灣指控中國要把它變成第二個香港，北京對台策略能走到哪一步？」高德蒙表示，「一國兩制」的政治論述明顯對台灣有所影響。自習近平上台後便數度要加速統一，威嚇式的軍事演習也不斷上演。國際社會多半都擁護「一個中國原則」，但那是在現狀可持續且兵刃不相見的前提下，現在他們面臨選擇。

高德蒙強調，「台灣不僅是許多政策治理上的模範（包括2019冠狀病毒疾病（COVID-19），更是世界上最完善的民主政體之一。若台灣垮台，那不僅會是華人文化與社會的災難，也將是民主體系的一大挫敗。」

最後高德蒙指出，中國的強硬政策應該會逼迫這些民主政體擺脫曖昧模糊的說辭。「無論如何，我們不要低估了台灣和香港在美中關係間的重要角色」。

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