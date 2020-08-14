第二季GDP為-0.58%　主計總處預估明年GDP為3.92%





▲ 行政院主計總處公布最新GDP預測。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（14）日公布最新的國民所得統計，第二季實質GDP初步統計yoy為-0.58％，經季節調整後對上季增率折成年率(saar)為-5.48％，併計第一、二季，全年經濟成長率為1.56％；另外今天更公布預測明年(110年)經濟成長率為3.92％。

主計總處指出，109年第1季實質GDP對上年同季成長率(yoy)修正為2.20％(原為1.59％)；第2季實質GDP初步統計yoy為-0.58％(7月概估數為-0.73％)，經季節調整後對上季增率折成年率(saar)為-5.48％；109年上半年經濟成長率0.78％。

請繼續往下閱讀...

預測109年第3、4季經濟成長率(yoy)分別為2.01％及2.56％，併計第1、2季，全年經濟成長率1.56％，較109年5月預測數1.67％下修0.11個百分點，每人GDP 2萬7,371美元，CPI下跌0.19％。

主計總處表示，受到疫情影響，傳產貨品國外需求明顯走弱，原物料價下跌，不過疫情的出現也同步催化遠距商機、半導體、資通訊與5G應用等商品需求走升，另，受惠於宅經濟、遠距工作與教學等需求，帶動海外生產比重高之資通產品接單暢旺，三角貿易轉為成長，不過國內外邊境管制，來台旅客人次幾近凍結，服務輸出劇減，第2季民間消費受疫情衝擊，國人在國外的消費大幅衰退，在國內的消費亦受約制，但國人在國內名目消費金額仍有小幅增加，併計國人在國內及國外的消費，第2季民間消費負成長4.98％(Q1：-1.55％)，為歷年跌幅最深。

展望未來，主計總處預估測109年經濟成長1.56％(下修0.11個百分點)，其中上半年經濟成長0.78％(下修0.25個百分點)，下半年預測成長2.29％(上修0.03個百分點)；CPI下跌0.19％。110年經濟成長3.92％，CPI上漲1.12％。

主計總處主計長朱澤民表示，主要是因為下半年還受到新冠肺炎疫情影響，是否能夠獲得控制、各國邊境封鎖措施是否放寬都尚未明朗，再加上中美之間關係仍舊緊張，各國財政與貨幣政策所帶來的影響等不確定因素才會下修今年整年經濟成長0.11個百分點至1.56％。