為連Wi-Fi駛近模里西斯觸礁！日貨輪替船員慶生引漏油　藍海秒染地獄黑

▲模里西斯發生漏油事件。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日本貨輪「若潮號」日前在印度洋島國模里西斯觸礁，導致船上載有的上千噸燃油流入海洋中，黑色的油汙瞬間覆蓋蔚藍的海洋，對當地的生態保育系統與珊瑚礁群造成嚴重傷害，如今竟傳出，貨輪觸礁原因疑似是因為船員們在慶生時，想要連接Wi-Fi，因此故意駛近陸地，才會造成貨輪觸礁。

若潮號是由商船三井所營運的貨船，並由長鋪汽船承租，然而根據當地政府調查，船員表示，事發當時，船上正在替某位船員慶生，隨後為了連接Wi-Fi才會將船駛近陸地，沒想到卻因此造成貨輪駛離原本航線，進而觸礁。目前日本政府已經派遣6名由海上保安廳組成的國際緊急援助隊前往當地，協助瞭解貨輪目前狀況與海洋汙染狀況，進而進行救援行動。

根據《美聯社》報導，由於燃油流出，嚴重汙染當地生態，因此模里西斯總理賈諾納特（Pravind Jugnauth）已經決定向持有該貨輪的長鋪汽船求償。若潮號7月25日在模里西斯東南部德尼斯角（Pointe d'Esny）外海觸礁，隨即擱淺，船上約有千噸的油汙直接流入海洋。

德尼斯角為國際保育區，海洋生態保育相當健全，貨輪船身破裂後，油汙瞬間將海洋染成一片黑色，就連模里西斯漁業部長莫德胡（Sudheer Maudhoo）也絕望表示，該國根本沒有能力可以應對這樣的意外。