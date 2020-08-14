永豐餘Q2每股賺0.77元　預計旗下消費品實業Q4興櫃掛牌

▲永豐餘Q2每股賺0.77元。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

永豐餘（1907）今日召開線上法說，公布第二季財報，單季合併營收173.46億元，較第一季成長7.1%，不過受惠於產品組合調整，第二季營業利益較去年同期增長，達12.34億元，季增34.6%，年增8.9%。同時因永豐金股利發放較往年稍早，單季合併稅後淨利歸屬於母公司12.67億元，季增99.4%，年增135%，每股稅後盈餘0.77元。

永豐餘表示，漿紙事業群與工紙紙器事業群受惠於兩岸經濟活動恢復動能，帶動特殊用紙、包裝用紙及紙箱出貨上升，疫情改變社會大眾對於清潔用品使用習慣，增加紙、潔品使用量；消費品事業群除持續優化紙、潔品產品組合，研發兩年的抗病毒制菌洗衣新品恰好於第二季上市，即時滿足市場防疫需求。

請繼續往下閱讀...

永豐餘說，近年陸續推動子公司上市，一方面希望子公司直接取得市場資金，挹注成長動能，另一方面，投控母公司也可回收部分投資收益，將資金再投入新事業育成。其中永道射頻技術已於6月底正式向上海交易所遞件申請上市，永豐餘消費品實業及永豐餘工業用紙之上市前釋股計畫也已於6月投控股東常會通過。進度較快的永豐餘消費品實業已完成對本公司原股東及員工釋股作業，並於11日公開發行生效，預計在第四季完成興櫃掛牌作業。

展望未來，永豐餘說，世界各地於七月開始陸續解封，但多國疫情仍未受控，甚至有部分地區發生第二波疫情高峰，國際商務及運輸恐難恢復正常，全球經濟復甦動能仍弱；永豐餘將審慎評估營運風險，確保各事業永續發展，並持續投入循環經濟，繼續為股東創造合理的長期投資價值。