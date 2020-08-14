工時長還要有耐心！幼兒園、托嬰中心起薪才22K　網傻眼：收費也不便宜啊

▲陪伴孩童需要很大的耐心。（圖／取自Stocksnap）

記者曾筠淇／綜合報導

照顧年幼的孩童需要耗費許多時間和心力，且必須擁有專業知識，然而幼兒園老師、托嬰中心的保育員起薪卻不高，大多只落在22K至30K左右，與學校老師、大學教授相比，實在相差很大，因此就有一名網友發文詢問，「幼稚（兒）園托嬰中心的薪水怎麼這麼低？」貼文一出，立刻引發網友熱議。

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「幼稚（兒）園托嬰中心的薪水怎麼那麼低」為題發文，幼兒園和托嬰中心形同培育國家幼苗的起點，非常需要專業知識和無限的耐心，學校老師、大學教授的報酬都很不錯，且也有政府介入給予一定規模的補助，不過幼兒園和托育中心的起薪卻都只有22K至30K不等，甚至低於工廠助理的價碼，因此他就好奇，「是因為沒有政府的整合保障嗎？」

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不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「照顧嬰幼兒的老師真的很辛苦」、「還要面對家長，我覺得光是這點薪水就應該提高」、「一直顧小孩很累」、「保母薪水比158（元）時薪還低哦」、「支持提高老師薪水」、「超辛苦」。

不過也有網友表示，「沒有技術門檻啊」、「女人天生就會抱小孩」、「因為高中生就能去了」、「保育員薪資低，可是業者收費也不便宜，都被資方賺走了」、「公私立薪水落差大」。

而後，有另名幼教師回文表示，幼托整合後，2至6歲統稱幼兒園，2歲前為托嬰中心，前者分為公幼和私幼，公幼老師薪資與國小教師差不多，教保員薪資落在34K，至於私幼的確就有很多是22K；而私托薪水同樣落在22K左右，公托老師薪資也不太高。此外，不管公幼或私幼，工時大多超過10小時，從孩童7時30分到校，一路陪伴到晚上7時左右，甚至還要用通訊軟體與家長隨時聯繫，真的相當辛苦，也因為這樣，幼教師資才會開始大量流失。