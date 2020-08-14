盛弘上半年EPS 0.36元　轉投資敏成、躍獅藥局挹注成長

▲盛弘集團董事長楊弘仁。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘醫藥（8403）今（14）日公告，第2季合併營收9.6億元，稅後淨利7584萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.74元；上半年合併營收18億元，稅後淨利3723萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.36元，主要受惠本業和轉投資營運挹注。

盛弘說明，國內解封復甦，本業醫院、健康管理、醫藥流通、專科服務四大項目穩定經營，其中藥品收入增加、健檢人數回升，再加上轉投資熔噴不織布大廠敏成（4431）、躍獅連鎖藥局挹注，帶動營收獲利同步成長。

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盛弘表示，上半年的營收比重為盛弘43%、躍獅26%、敏成23%及其他轉投資約8%，其中盛弘本業的營業利益1.66億元較去年成長151％，毛利率較去年同期增加4個百分點大幅提升至25%，創歷年新高紀錄。

盛弘指出，台灣疫情控制得宜，但國外疫情仍然嚴峻，在防疫措施不能鬆懈之下，本業醫藥流通事業部、躍獅連鎖藥局以及旗下熔噴布大廠敏成持續受惠防疫物資需求不減，加上國內解封復甦，醫療及健診人數逐漸回流，預期下半年整體營運仍可逐步提升。

盛弘說明，集團重視中長期的布局，積極拓展基層醫療的數位轉型，並規劃擴大整體營運佈局，以符合大健康市場需求，近期將哈佛健診中心進駐內湖科技園區，提供常規60項疾病及60項性狀特徵檢測，更率先引進高端細胞檢測項目，可全方位檢測各項疾病風險，達到精準2.0的健康管理。

展望未來，盛弘強調，對於醫療大健康生態系的前景展望持正向樂觀看法，整體醫療保健市場需求因新冠疫情再度推升，公司對大健康產業的後市發展持續看好。