　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

基本工資到底調多少？　審議委員：今年確實不好、預估調幅低於3％

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲勞動部長許銘春出席基本工資審議會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲勞動部長許銘春出席基本工資審議會議。（資料照／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資到底調不調？調幅會落在多少？基本工資審議委員、台大國發所副教授辛炳隆今（14）日透露，若是從1-7月的物價指數來判斷的話，雖然今年經濟不好，但還是正的，只是比起往年還是不佳，因此個人認為今天還是會調漲，只是調幅較少。

今年的基本工資審議委員會即將在本月18日早上10時召開，目前勞資雙方各自喊話，勞團主張，就算今年遇到疫情，基本工資還是要調漲，但是資方態度卻是表示，今年疫情情尚未明朗，應等疫情穩定後再來談比較好。

請繼續往下閱讀...

辛炳隆表示，以往基本工資審議時都會拿一些數據來參考，從目前的數據來看都不是很好，如果以今年1-7月的消費者物價指數跟經濟成長率來評估的話，雖然有受到新冠肺炎疫情影響，但都還是正的，因此現在這個時間點若是資方想喊出凍漲，勢必得要在拿出更有利的說法說服勞方。

辛炳隆也說，去年基本工資月薪從2萬3100元漲至2萬3800元，調漲幅到達到3.03%，時薪也從150元漲至158元，漲幅為5.33%，因此個人預估今年應該還是會調漲，只是調整幅度應該會低於去年的漲幅。

不過，辛炳隆也說，下半年的疫情還是一個不確定因素，疫情是否會爆發都還不一定，因此自己也是保守預估今年的調幅應該會低於去年的3%。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
清純女星纏庹宗康8年分手！嫁入豪門「擠走正宮搏上位」婚後生活
起底「中央印製廠地下總裁」！國小畢業當印刷廠學徒擁破億身價
台南妹剛入睡驚覺胸部癢！張眼見「媽媽男友」抿嘴舔舌崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

26年前壓對蘋果！《股癌》神分析「阿甘投資法」超強大：爽賺幾百億

新台幣收盤貶值0.6分　收在29.542元

又一家撐不住！華航旗下華旅網際旅行社結束營業

永豐餘Q2每股賺0.77元　預計旗下消費品實業Q4興櫃掛牌

查勞保資料無須臨櫃　8／20起利用健保卡號、戶號即可線上查　

盛弘上半年EPS 0.36元　轉投資敏成、躍獅藥局挹注成長

頭家收到三倍券怎麼換現金？美花部長上陣：「再拿去花更划算！」

華紙第二季轉虧為盈　每股盈餘小賺0.03元

小確幸來了！財政部宣布統一發票增開六獎多1組　500元雲端發票多10萬組

郭台銘7月加碼430張鴻海股票　21日可望領回56.37億現金

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

中南部高中生創防疫歌《孤獨黑夜》感謝白衣天使及政府...一聽秒哭！

26年前壓對蘋果！《股癌》神分析「阿甘投資法」超強大：爽賺幾百億

新台幣收盤貶值0.6分　收在29.542元

又一家撐不住！華航旗下華旅網際旅行社結束營業

永豐餘Q2每股賺0.77元　預計旗下消費品實業Q4興櫃掛牌

查勞保資料無須臨櫃　8／20起利用健保卡號、戶號即可線上查　

盛弘上半年EPS 0.36元　轉投資敏成、躍獅藥局挹注成長

頭家收到三倍券怎麼換現金？美花部長上陣：「再拿去花更划算！」

華紙第二季轉虧為盈　每股盈餘小賺0.03元

小確幸來了！財政部宣布統一發票增開六獎多1組　500元雲端發票多10萬組

郭台銘7月加碼430張鴻海股票　21日可望領回56.37億現金

是學人精！黑豆柴奔跑緊盯「分身汪」　網笑：真的超自戀

想知道確切管理費「網上都沒寫」網揭3種選擇！房仲建議先約：現場問最快

入住台北市合作旅館「免費」報名北投竹子湖半日遊行程　限量1千人

疫苗大戰啟動…美2021年初開始量產！　衛生官員：全民可免費施打

社福轉型！數位化公益基金會平台揪眾人拚行銷　愛心「動資動資」不間斷

譚兵讀武／電影《八佰》沒告訴你的事　「死守四行倉庫」有三大謎團

26年前壓對蘋果！《股癌》神分析「阿甘投資法」超強大：爽賺幾百億

小琉球浮潛3小時！OL回家「背部長滿密集水泡」...四肢全遭殃：半夜痛醒

新台幣收盤貶值0.6分　收在29.542元

又一家撐不住！華航旗下華旅網際旅行社結束營業

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

財經熱門新聞

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

又爆公司高層快閃！　晉泰科技總裁、總經理、獨董紛紛辭任

幸福！和泰車宣布加薪3%+9個月獎金

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

抓到14萬片「偽MIT口罩」！　經濟部嚴查「5大假貨」全來自蝦皮

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

螞蟻集團最快9月掛牌「挑戰史上最大IPO」

獲《股癌》推薦　男歌手意外跨足財經界

美國QE大灑幣的甜頭與苦果　股債房市影響一次看懂！

台塑化董座陳寶郎任職10年感言大公開　笑談在中油最怕晚上有飯局

下周油價預估走勢出爐！九五汽油擬站上24元大關

更多熱門

相關新聞

台電職災頻傳　勞動部突襲勞檢大潭電廠開罰18萬

台電職災頻傳　勞動部突襲勞檢大潭電廠開罰18萬

勞動部職安署今（13）日指出，台電公司所屬工程屢次發生數起重大職災害事故，今日上午會同桃園市政府勞動檢查處前往台電公司桃園大潭電廠增建電力設備工程進行工安突擊檢查，結果查獲兩項違法，包括沒有做好防墜落設施、起重機操作時外伸腳沒有完全伸開，開罰18萬元，並要求立即改善。

「低薪是國恥」　勞團主張基本工資一定要調漲

「低薪是國恥」　勞團主張基本工資一定要調漲

為360萬棄台大讀亞洲大學沒差？

為360萬棄台大讀亞洲大學沒差？

勞動部補助企業推動工作生活平衡　截至7月底已核發1327萬元

勞動部補助企業推動工作生活平衡　截至7月底已核發1327萬元

勞長出馬溝通基本工資　勞方代表堅持：一定要調漲、調幅可討論！

勞長出馬溝通基本工資　勞方代表堅持：一定要調漲、調幅可討論！

關鍵字：

基本工資勞動部資方工總教授台大

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

林正英逝世22年「演藝圈邪門都市傳說」曝光！

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

吃不到安格斯黑牛堡了！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

獨家／民眾拿「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

李小龍死在「她」床上！41年後吐真相

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面