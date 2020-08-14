基本工資到底調多少？　審議委員：今年確實不好、預估調幅低於3％

▲勞動部長許銘春出席基本工資審議會議。（資料照／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資到底調不調？調幅會落在多少？基本工資審議委員、台大國發所副教授辛炳隆今（14）日透露，若是從1-7月的物價指數來判斷的話，雖然今年經濟不好，但還是正的，只是比起往年還是不佳，因此個人認為今天還是會調漲，只是調幅較少。

今年的基本工資審議委員會即將在本月18日早上10時召開，目前勞資雙方各自喊話，勞團主張，就算今年遇到疫情，基本工資還是要調漲，但是資方態度卻是表示，今年疫情情尚未明朗，應等疫情穩定後再來談比較好。

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辛炳隆表示，以往基本工資審議時都會拿一些數據來參考，從目前的數據來看都不是很好，如果以今年1-7月的消費者物價指數跟經濟成長率來評估的話，雖然有受到新冠肺炎疫情影響，但都還是正的，因此現在這個時間點若是資方想喊出凍漲，勢必得要在拿出更有利的說法說服勞方。

辛炳隆也說，去年基本工資月薪從2萬3100元漲至2萬3800元，調漲幅到達到3.03%，時薪也從150元漲至158元，漲幅為5.33%，因此個人預估今年應該還是會調漲，只是調整幅度應該會低於去年的漲幅。

不過，辛炳隆也說，下半年的疫情還是一個不確定因素，疫情是否會爆發都還不一定，因此自己也是保守預估今年的調幅應該會低於去年的3%。