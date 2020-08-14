26年前壓對蘋果！《股癌》神分析「阿甘投資法」超強大：爽賺幾百億

▲蘋果已成為全世界市值最高的公司。（圖／達志影像／美聯社）

記者林妤柔／綜合報導

股票賺錢到底有多可怕？知名財經Podcaster「股癌」謝孟恭就分享電影阿甘正傳裡面的投資法，如果套用到現在，換算主角阿甘可以賺到多少錢。事實證明，不加上每年配的股利、股息，阿甘只要買到蘋果股票，放到現在也能爽賺591億美元，讓不少網友直呼「抱緊真的好難」！

謝孟恭分享阿甘正傳的橋段，有一幕是丹中尉把他和阿甘捕蝦的所得拿去投資一家公司，根據阿甘所述是一家「fruit company」 賣水果的公司。由於阿甘什麼也搞不清楚，就讓丹中尉去操刀，後來他接到一通電話，說再也不用擔心錢的問題，對此阿甘只表示：「That's good」。

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謝孟恭指出，假設丹中尉和阿甘的捕蝦所得為10萬美元，根據Reddit找到的資料，在蘋果IPO之前，曾經向創投公司表示希望以15%股份募得50萬美元的資金。根據劇中時間表，他們投資時間大約落在1976年左右，是蘋果未上市前，所以初估阿甘可拿到3%的蘋果股權。

▲蘋果最近宣布要開始分拆股票。（圖／路透）

謝孟恭指出，在1980 IPO 當天，蘋果收盤為29美元一股，換算市值為17億7千8百萬元，所以擁有3%的蘋果，就代表價值5300萬美元，「也就是說他們資產在這一天已經翻了 530 倍，確實像阿甘電話裡聽到的，再也不用擔心錢了。」

接著，謝孟恭繼續分析，以阿甘的個性投資到現在的狀況，假設所有股利全花掉、沒再投到股市，蘋果股票經過五次分割，現價為420美元一股，換算市值為1.97兆，阿甘持有3%，則為591億，是當初的原始投資金額 590,100倍。他認為，最有趣的地方在於「即便你lag到在1994年看完阿甘的電影才去買蘋果，放到現在也是發財。」

謝孟恭建議，從現在開始規劃一部分資金為「阿甘資金」，只進不出、買進看起來很酷的公司，如果運氣好壓到一檔，其他九檔變壁紙都沒差。文章一出，不少網友表示「找到好股難，能抱到天長地久難如登天」、「最難的是放幾十年都不賣掉」，也有人幽默表示「買到水果日報也有500倍的報酬」。