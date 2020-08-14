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誰是網路刷手？　60歲以上的大叔、大媽實力不容小覷

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▲▼ 網購,線上消費,刷卡,滑手機,。（圖／Pixabay）

▲聯卡中心透過大數據分析性別、年齡的消費情形。（圖／Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

聯卡中心透過大數據依據性別、年齡的兩個構面，探究男性與女性持卡人在網路購物的消費差異？年長者還是年輕人才網路交易上，誰才是消費主力。

根據聯卡中心依據今年前五月男女性持卡人透過網路購物消費主要行業交易筆數來看，12個行業當中絕大部分都是女性持卡人消費筆數比較多，尤其是在「布疋及服飾品零售業」中，有八成消費者是女性持卡人，男性僅占兩成。但是在「文教育樂用品零售業」中，男性持卡人消費比數占65.50%，高於女性持卡人主要的商店是文具書籍、運動用品和娛樂用品等

請繼續往下閱讀...

而從平均單筆交易金額來看，可以發現男女性消費的單筆金額會因不同行業而有不同的變化，女性持卡人在網路購物上，雖然消費的次數相較於男性多，但是比較單筆消費的金額上，男性持卡者平均單筆消費金額最高可達4421元也不全然遜色於女性。

根據分析，30歲到40歲持卡人的網路購物交易筆數居多，但也會因為不同行業別有不同的消費習慣。「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」、「連鎖便利商店」、「文教育樂用品零售業」、「餐飲業」、「陸上運輸業」、「布疋及服飾品零售業」、「旅行及相關服務業」等7個行業，主要以40歲以下的青年消費筆數居多。

「其他綜合商品零售業」、「百貨公司」、「航空運輸業」、「保險業」、「住宿業」等五個行業，主要以30歲到50歲的青壯年居多。另外從平均單筆交易金額來看可以發現，雖然60歲以上的年長者消費筆數占比不高，但是在主要行業的平均單筆交易金額幾乎是最高的，可以說是在網路購物刷卡上，隱藏性的高金額網路刷手。

 ▼各年齡層平均單筆消費情形。（圖／聯卡中心提供）

▲▼各年齡層平均單筆消費情形。（圖／聯卡中心提供）

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