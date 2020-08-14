95%中國果粉願為微信「放棄」iPhone！　彭博：蘋果用戶恐轉向其他品牌

▲沒有微信的iPhone恐被中國果粉放生。 （圖／翻攝9to5mac網站）

記者吳佳穎 ／綜合報導

根據微博在中國做的一項大規模調查，一旦無法使用微信(WeChat)，約95％的中國iPhone用戶將放棄蘋果，改用其他智慧手機；而不是繼續用iPhone、放棄微信。

美國總統川普（Donald Trump）上周發布了一項行政命令，禁止美國公司使用微信，也不能與微信母公司騰訊進行交易。但彭博社指出，在中國，沒有微信的iPhone將變成「昂貴的電子垃圾」。

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微博向消費者調查，如果在微信和iPhone之間二選一，會選誰？到目前為止，已收到120萬以上的回覆，其中約95％的參與者都表示要放棄iPhone。

這表示川普的微信禁令，將迫使許多中國用戶從蘋果轉向其他品牌。

來自西安，目前在香港金融科技公司的Sky Ding向媒體表示：「因為微信對我們來說真的很重要。」定居香港的Kenny Ou說，微信是他手機上最重要的App，沒了微信的手機只是昂貴的電子垃圾。

微信目前在全球擁有超過10億的用戶，是在中國最重要的一項應用程式（App）。沒有它，iPhone對絕大多數中國居民毫無用處。

川普禁令的範圍目前尚不清楚，到底僅適用於美國本土的裝置，還是適用於美國公司在全球的業務往來。如果是後者，知名的蘋果分析師天風國際證券的郭明錤（Ming-Chi Kuo）估計，可能會使iPhone全球銷售衰退30％。蘋果也已經就這點警告白宮，自己的業務面臨巨大風險。