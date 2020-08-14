拜登副手賀錦麗超會喝！親自開車接酒　賽事也賭葡萄酒

▲賀錦麗其實是品酒高手。（圖／路透）

文／中央社記者周世惠舊金山13日專電

美國民主黨總統候選人拜登的副手、亞非裔的加州參議員賀錦麗，獲外界高度關注她的政治履歷，但較少人熟知她是品酒高手，曾為了支持的棒球隊以葡萄酒當作賭注。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle） 網站今天報導，拜登（Joe Biden）本人滴酒不沾的人 ，還曾在一個「啤酒高峰會」帶著一罐非酒精啤酒入場，成為美國人街談巷議的話題。拜登更難得的是出自於一個有酗酒史的家族。

現任美國總統川普和副總統彭斯（Mike Pence）也都不喝酒，但是拜登剛公佈的副手搭擋賀錦麗（Kamala Harris）則很懂得品酒。

美國廣播公司新聞網（ABC News）12日把美國女星瑪雅魯道夫（Maya Rudolph）在「週六夜現場」（ Saturday Night Live）模仿賀錦麗的電視秀集錦播出 ，魯道夫兩度手舉著雞尾酒演出，魯道夫更因為自己神似賀錦麗，還在推特上宣告因賀錦麗擔任拜登副手，未來可望有更多戲份。

▲拜登此前宣布副手人選為加州參議員賀錦麗。（圖／路透）

賀錦麗喜好小酌變成模仿秀的內容，去年接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時，她大方地提到，「從小看週六夜現場長大，能夠被人模仿，受寵若驚」。

賀錦麗是加州阿拉美達（Alameda）一家葡萄酒公司的會員，就在今年春天，舊金山灣區的葡萄酒廠因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情關閉，只能提供得來速的外帶服務，其中有位女客人駕車來取酒，酒莊工作人員確認那就是加州參議員賀錦麗，她使用化名參加酒廠的會員俱樂部。

由舊金山紀事報美食專欄作家莫布里（Esther Mobley）寫作的這篇報導提到，賀錦麗買葡萄酒的趣聞軼事代表了她支持地方經濟和獨立品牌；而賀錦麗親自駕車去載酒，不像一般重要人士總是由助理為他們服務；還有，賀錦麗真的懂好酒。

賀錦麗支持的這家葡萄酒公司名為岩石牆（Rock Wall，暫譯）位於阿拉美達的海軍航空站（Naval Air Station）內，距離舊金山約半小時車程，這家酒商曾被當地媒體譽為是旅人到阿拉美達的理由之一。

賀錦麗曾任阿拉美達郡檢察官。 值得一提的是，2016年選上參議員的賀錦麗曾經和德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）打賭美國職棒2017 年世界大賽結果，賭注就是兩瓶酒，當時洛杉磯道奇隊 （Los Angeles Dodgers）輸給了休士頓太空人隊（ Houston Astros），身為道奇隊粉絲的賀錦麗特別以紅 、白葡萄酒各一瓶贈給克魯茲。（編輯：高照芬）

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