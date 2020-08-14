川普抱怨蓮蓬頭「水壓太小」：我的頭髮必須完美！　能源部急推新方案

▲川普對浴室的蓮蓬頭不甚滿意，無法滿足他的造型需要。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）6日曾表示，美國浴室蓮蓬頭的水壓有夠小，沒辦法正確地清洗他「一頭秀髮」。美國能源部（Department of Energy）12日隨即發布一項「降低蓮蓬頭用水效率標準」的提案。

美國國會在1990年代曾規定，蓮蓬頭每分鐘出水最大量為2.5加侖。根據《能源政策及節約法案》的解釋，即便蓮蓬頭的設計上有多個出水口，仍需要符合總出水量2.5加侖的規範。

根據能源部的更改提案，每個出水口都能分別達到最高2.5加侖出水量。能源部發言人海因斯（Shaylyn Hynes）向《CNN》表示，「川普向美國人民保證過，會減少對消費者繁瑣的聯邦法規，而這項提案正是如此。如果提案被採納的話，將允許不只是華盛頓的官僚們，而是『美國人』，能夠自由選擇家中蓮蓬頭的設計。」

川普多次抱怨水量不足，一直妨礙他好好得淋浴，「在淋浴沖澡時，水卻不會流出來，所以你會怎麼做？光站在那或是花更多時間洗澡？我不知道你怎麼看啦，但我的頭髮，必須完美。」

電器標準項目執行主任安德魯·德拉斯基（Andrew deLaski）不怎麼贊同，「川普的提案只是華而不實的花招。新的蓮蓬頭不僅會浪費不必要的水，加劇乾旱時期的用水短缺，更會助長乾旱下的碳汙染，沒有人會從中受益。」

川普卻對用水議題不以為然，「也許有些地方，像沙漠地區，會採取另一種方式。但在大多情況下，很多州都有水落下，這叫做『雨』，他們卻不知道該拿這些水怎麼辦。」

他也並非第一次抱怨美國的浴室，去年12月時就對廁所、水槽、蓮蓬頭大作文章，「美國人一年洗廁所的次數是10次、15次，而不只有一次。當你打開水龍頭，卻沒有水可用；洗個澡，但水卻只是滴下來。非常『安靜』地滴水。」，在說「安靜地滴水」的時候還特別降低了聲量。