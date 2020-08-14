後疫情時代理財術！　中信銀：調整股債比例、布局多元貨幣提升勝率

▲後疫情時代，投資人應適時調整股債投資比例、彈性布局多元貨幣，有機會提升勝率。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

後疫情時代，成熟國家量化寬鬆政策動能將繼續擴張，新興國家也加入量化寬鬆政策行列，中信銀行提醒，低利率環境要優化投資決策，除了關注高息資產，更應留意高息資產中獲利與營運穩健的條件差異，跟著政策方向投資猶如站在巨人肩膀上，適時調整股債投資比例、彈性布局多元貨幣，有機會提升勝率。

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，今年3月金融市場流動性一度緊縮，美國聯準會（Fed）快速降息6碼，利率調低到0%至0.25%，牽動各國與美國的利差瞬間變化。全球經濟與通膨一併下行，加上提供高息的新興市場與美國利差瞬間拉大，讓多數國家有更多空間實施貨幣寬鬆政策。

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景氣及通膨均處於低檔，成熟國家將加碼量化寬鬆政策，加上短天期貨幣市場殖利率轉為負值，迫使資金往長天期固定收益市場尋求更高的利息收入，整體殖利率曲線因此大幅下行。截至今年7月17日，全球負利率債券規模達15.18兆美元，占全球債市總規模高達24%。

除了傳統貨幣政策外，部分新興國家央行開始購入當地貨幣債，通膨下降提供新興國家央行的購債空間，各國財政政策目標從收支平衡轉向刺激經濟及扶持就業，以財政政策取代貨幣政策在疫情催化下，成為負利率環境中刺激經濟的必經之路。

股票方面，中信銀行指出，負利率環境推動資金往高股息概念挪移，除了挑選過去12個月股利率皆在高於平均水準標的外，更應著重獲利與營運穩健的類股，如具備無線業務的電信業、公用事業、經營電塔、數據中心、倉儲物流的地產產業。

至於債券方面，成熟國家債中，雖然美國企業違約率緩步走升，然而Fed跨越貨幣政策框架，直接挹注信用債市，中信銀行研判，美國聯準會購債名單上企業債因具政策買盤而較有表現機會，其中以公用事業、運輸、通訊服務業所發行的企業債券為大宗；在新興債中，主權債兼具評級與息收，且利差仍有收斂空間，以新亞與新歐走勢較為穩健。

另在匯率方面，今年以來各國央行同步巨量寬鬆，成熟國家利率大多在0%上下游走，而負利率政策對匯率價格的指引效果有限，貨幣政策驅動的匯率趨勢將較不明顯，美元獨強環境因而發生趨勢改變，因此在外匯策略上的思維需有所調整，雖美元仍為外幣核心配置，但進場價位則需多加留意，並在考慮股債投資題材下適度配置非美貨幣，例如歐元在近期歐盟跨出財政整合的關鍵一步下，預期將有所發揮。

觀察新興貨幣走勢，人民幣具備相對利率、與全球其他資產連動性低等優勢，配置吸引力提高；此外，黃金雖屬無息資產，負利率環境下，保值已成為多數保守投資人的首要考量，因此需求也將持續上升。