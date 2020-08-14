川普稱女婿庫許納促成以阿和平　本來想稱它川普協議

▲川普在白宮宣布，以色列、阿聯酋達成和平協議。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普周四(13日)在白宮談及阿聯酋(阿拉伯聯合大公國)跟以色列關係正常化、雙方簽署有關協議名稱時， 指原本想叫它「川普協議」。

川普說：「我本來想叫它『唐納德․川普協議』。不過我覺得媒體可能不懂。所以沒有這樣做。」川普當天還多次提及自己的女婿庫許納，稱他在當中完成了「出色的工作」。

根據白宮公布的記錄，當天川普跟阿聯酋阿布達比王儲穆罕默德和以色列總理納坦雅胡舉行了一次非常特別的電話會議。穆罕默德和納坦雅胡同意敲定一項歷史性的和平協定，朝建交方向邁進。

川普說：「這是一個真正具有歷史意義的時刻。自從以色列跟約旦25年前簽署和平條協定以來，在實現中東和平方面，從未取得過如此重大的進展。既然僵局已經打破，我希望更多的阿拉伯和穆斯林國家會追隨阿聯酋的腳步……。」

有趣的是，川普介紹這項和平協議的名稱時出現了一段小插曲。 在介紹名稱之前，川普先是讚揚了一番兩國領導人：「我要感謝以色列和阿聯酋的領導人，感謝他們的勇氣和領導能力，促成了這項偉大的協議。它將被稱為『亞伯拉罕協議』。」

隨後，川普邀請美國駐以色列大使弗里曼來解釋協議名稱的含義。弗里曼說：「亞伯拉罕是三大信仰之父。他在基督教信仰中被稱為亞伯拉罕，在伊斯蘭教信仰中被稱為易卜拉欣，在猶太教信仰中被稱為亞伯拉罕。」

弗里曼補充說：「沒有什麼比亞伯拉罕更能象徵這三種偉大信仰之間團結的潛力，這就是為什麼這項協議被賦予了這個名字。」

就在此時，川普半開玩笑的說：「這是一件非常非常棒的事情。我本來想叫它唐納德․川普協議。」此語一出，現場立即響起一片笑聲。川普補充說：「不過我覺得媒體可能不懂。所以我沒有這樣做。」

當天，川普多次提到自己的女婿庫許納在促成此事所做的努力。他說：「傑瑞德(庫許納)做得非常棒。我不認為除了他之外任何人能完成這件事。」

根據美國、以色列和阿聯酋三方聯合聲明，這項「歷史性外交突破」將促進中東和平。以、阿兩國將在未來數周簽署雙邊協議，當中涉及投資、旅遊、直航、安全、互設使館等。