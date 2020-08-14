高股息ETF有6檔！殖利率＆報酬率「1張表大PK」　這檔表現最強

圖文／鏡週刊

7月20日掛牌的國泰永續高股息ETF，再度掀起市場搶購潮，而目前在台灣掛牌的高息ETF共有6檔，其中所追蹤的指數、配息狀況、交易成本各有差異，究竟投資人該如何挑出最優質的產品？本篇特地彙整6檔產品的關鍵指標，進行一場大比拚。

基金經理人普遍認為，挑選高配息ETF，一定要留意3個關鍵指標，包括：歷年平均值利率、配息穩定度、以及填息狀況。而知名財經作家怪老子蕭世斌則強調，他挑高息ETF，最注重2個條件：整體報酬率，指配息加資本利得的總報酬，以及波動度，也就是報酬率的穩定程度。

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本刊按照專家及達人的建議，特地將幾檔掛牌的高息ETF攤開來比一比。

一、平均殖利率：元大高股息最優、元大台灣高息低波動次之

近2年以元大高股息表現最佳，其次依序是元大台灣高息低波、國泰股利精選30，皆有5%以上的水準；至於表現最差的是富邦台灣優質高息，但殖利率也有逾4%。換句話說，目前有成績單的5檔高息ETF，全都有殖利率4%的水準。

二、配息穩定度及填息表現：僅元大高股息、富邦台灣優質高息順利填息

市面上的高息ETF皆每年配息，在填息表現上，近2年僅元大高股息及富邦台灣優質高息順利填息，其他則仍處於貼息狀況。

三、總報酬率排名：元大高股息兩年賺逾24%摘冠

以近2年表現來看，元大高股息2年賺逾24%摘冠，其次是元大台灣高息低波的11.61%，排名第3的是國泰股利經選30、為5.66%。

至於富邦台灣優質高息及復華富時高息低波則為負報酬，其中前2年都順利填息的富邦台灣優質高息，因受前兩大持股台化、台塑股價今年表現疲弱影響，因此影響總報酬落入負值。另外，復華富時高息低波也是受前兩大持股台塑、南亞拖累，總報酬表現不理想。

四、波動度：國泰股利精選30最低

怪老子提到，影響波動度最大的因素，來自該檔ETF所追蹤的指數。以元大高股息為例，該ETF是追蹤台灣高股息指數，成分股是從台灣50及台灣中型100共150檔股票中，挑選未來一年預期現金股利殖利率最高的30檔股票所組成，其中占最大宗的是電子股如緯創、聯詠、和碩等。

相對來說，國泰股利精選30成分股的篩選條件是以藍籌股（長期穩定增長的大型傳統公司）為主軸，因此該檔ETF的資本利得雖不如元大高股息出色，但價格波動相對穩定。事實上，國泰股利精選30也是目前有績效追蹤的5檔高息ETF中，波動度最低的一檔。

至於7月才上市的國泰永續高股息，尚未有整年度的績效數據，投資人得自行評估未來表現。

整體而言，從平均殖利率、填息天數、以及總報酬率來看，仍以元大高股息表現最佳。



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