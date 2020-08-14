00878夯爆...高股息ETF買哪檔好？　達人曝「3+2原則」不踩雷

圖文／鏡週刊

給我高息、其餘免談！台灣投資人瘋高息產品的場景再演一幕。7月20日掛牌的國泰永續高股息ETF因為季季配息、入手價親民，因此被投資人追翻。而目前在台灣掛牌的高息ETF共有6檔，其中所追蹤的指數、配息狀況、交易成本各有差異，究竟投資人該如何挑出最優質的產品？

國泰投信ETF團隊經理人游日傑表示，想挑選合適的高息ETF，可以簡單掌握以下3個原則：一、過去的平均殖利率要高，建議不要低於4%。二、配息穩定度要夠，最好能年年配息，且配息率每年不能差異太大，例如第1年配9%、第2年只配1%，這樣就不是太理想的情況。三、配完息要能填息。這是由於ETF是在股票市場買賣，而它的淨值價格跟股票一樣，會在配息後等值下跌，若未來淨值無法漲回下跌缺口，便是賺了利息、賠了價差，失去投資意義。

另外，知名財經作家怪老子蕭世斌則強調，挑高息ETF他最注重2個條件：整體報酬率，指配息加資本利得的總報酬，以及波動度，也就是報酬率的穩定程度。

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影響波動度最大的因素，來自該檔ETF所追蹤的指數。以元大高股息為例，該ETF是追蹤台灣高股息指數，成分股是從台灣50及台灣中型100共150檔股票中，挑選未來一年預期現金股利殖利率最高的30檔股票所組成，其中占最大宗的是電子股如緯創、聯詠、和碩等，也因此雖然該檔ETF容易賺到高報酬，但股價波動也較高。

相對來說，國泰股利精選30成分股的篩選條件是以藍籌股（長期穩定增長的大型傳統公司）為主軸，成分股以金融股為大宗，例如中信金、兆豐金、國泰金、玉山金等，最大持股比重則為中華電。因此該檔ETF的資本利得雖不如元大高股息出色，但價格波動相對穩定。事實上，國泰股利精選30也是目前有績效追蹤的5檔高息ETF中，波動度最低的一檔。

雖然整體來說，從平均殖利率及總報酬率來看，仍以元大高股息表現最佳。「但如果特別要求有穩定現金流，卻不希望見到股價起落太大，國泰股利精選30會讓人較安心。」怪老子說。



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