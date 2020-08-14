電子股熄火、由傳產接棒撐盤！台股收盤小漲32點收12795點

▲台股終場收在12795點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (14) 日早盤開盤後走低，一度修正至 12679 點，但買盤隨即湧入，兩度拉升跌幅收斂回平盤，午盤後再度上揚翻漲，終場收在12795點，上漲32點或0.25%，成交量2126.79億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以 427元作收、下跌0.47%；鴻海（2317）以80.4元作收、上漲1.13%；股王大立光以3855元作收、上漲0.13%。

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其他大型權值股除了鴻海、大立光、台化上漲外，其餘都下跌。

運輸類股今日表現亮眼，長榮（2603）上季虧轉盈，大賺31億元，優於市場預期，激勵股價亮燈漲停來到13.55元，成交量達17.1萬張；陽明（2609）也大漲超過8%。

此外，和碩昨日宣布，將以每股87.5元、溢價約21.4%，總金額145億元，收購子公司金屬機殼廠鎧勝-KY全數股權，帶動鎧勝今日直接跳空漲停，股價來到83.4元。

NB大廠廣達（2382）上季獲利暴衝，季增超過1.4倍，董事長林百里看好筆電、雲端下半年需求續強，廣達股價盤中大漲近9%，終場以81元作收、上漲8%。

今日上市類股漲跌互見，其中，造紙類股表現最好，上漲3.56%，表現較差為油電類股，下跌0.95%。

兆豐投顧協理黃國偉表示，台股今天沒有太大變動，以盤整走勢為主，指數仍維持類股健康輪動格局。目前影響股價仍是以財報消息，不過財報利多沒有辦法帶動整個大盤向上攻，因為前一波漲多的強勢電子股還在整理當中。



展望後市，黃國偉指出，財報季已接近尾聲，該反應的也都已經反應，建議投資人選擇本益比合理且第二季獲利好的個股佈局，像是傳產、運輸、二線塑化股、食品股等等。