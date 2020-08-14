退休翁「清晨6點被吵醒」　操斧頭尋仇「電梯工血臥公寓口」他竟冷血抽事後菸！

▲男子不滿自己被工人吵醒，拿斧頭砍死對方。（圖／翻攝自Ласточка下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在熟睡中，若被其他聲響吵醒都會感到相當憤怒，但俄羅斯莫斯科一名男子卻因為在睡夢中被吵醒，一氣之下竟拿著斧頭將修繕的工人活活砍死，留下血流滿地的屍體，犯案後男子還一派輕鬆的走到戶外點起一根菸，全程都被一旁的監視器拍下。

綜合俄媒報導，本月9日事發的公寓清晨6點多突然開始電梯施工，零件敲打的聲音相當大，64歲的亞歷山大（Alexander Chernyshov）在睡夢中被吵醒，當時他一度出去詢問施工的原因，並與電梯工人說了幾句話，但施工並沒有停止。

▲死者倒臥在公寓門口嚇壞住戶。

直到完工之後，電梯修繕工人走到戶外，過沒多久又走進公寓內，接著就遭到亞歷山大的的暴力攻擊。據悉，亞歷山大因為不滿噪音持續太久，且勸說不聽，因此用斧頭朝工人上半身狂砍，導致工人渾身是血的倒臥在公寓門口。

在監視器拍攝的畫面中，可以看到亞歷山大在犯案後，拿著斧頭一派輕鬆的走到戶外，接著點起一根「事後菸」，然後踱步思考下一步。警方調查，亞歷山大是一名退休者，靠領取老人年金度日，案發當天因為覺得自己被吵醒相當不滿，因此爆發殺機，目前已經以殺人罪起訴。

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