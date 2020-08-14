社會新鮮人養肥小金庫！　銀行教戰無痛理財3撇步

▲社會新鮮人薪水有限，銀行教戰無痛理財3撇步，盡快存一桶金。（示意圖／記者柯振中攝）

記者紀佳妘／台北報導

社會新鮮人初入職場，薪水有限更要把錢花在刀口上，國泰世華銀行提供緊急預備金、定期定額投資等3步驟，無痛養出小金庫，穩步朝著第一桶金的目標邁進。

新鮮人理財的第一步，國泰世華銀行建議，從「建立安全感」做起，先存到3至6個月的生活費，確保生活無虞後，再開始第二階段目標；第二步則是善用自動轉帳功能，定期定額將每月薪資的1/4或1/3轉入理財專戶，累積足夠的本金後，談論投資報酬率才會有實質意義；當完成上述2個步驟後，就可開始定期定額投資基金，讓養成計畫進入成長期。

請繼續往下閱讀...

針對波動承受度較低的職場新鮮人，國泰世華銀行表示，初期可以先選擇股債平衡型的基金或多元資產類型的基金，這類型基金投資標的分布在全球不同區域和多種商品，有助於分散風險，是較適合入門的投資選項。

國泰世華銀行指出，景氣難免有高低循環，但對新鮮人來說，「時間」就是最大的優勢，規律且不間斷的扣款，運用時間的複利充實小金庫，就無需擔心是扣在高點還是低點。若有額外的獎金或紅包，則可以單筆申購較為積極的股票型基金，並設定10至20%的停利停損點，作為達成第一桶金的加速器。

國泰世華銀行提醒，雖說投資需要長期的紀律，但市場瞬息萬變，投資理財就如同職場一樣難免會卡關，新鮮人只要能持續累積本金，不斷累積自己的經驗值與防禦力，即便遇上市場大起大落也無需慌張，唯有透過長時間以利滾利，才有機會享受複利的甜美果實。