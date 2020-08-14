紓困3.0恐卡關　王美花：擬報行政院動支部分預算、儘快受理申請

▲經濟部長王美花。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

立法院二次臨時會不開，紓困3.0追加預算恐卡關，經濟部長王美花今（14）日表示，國內製造業、會展產業因國際情勢不好亟需紓困，經濟部擬依據紓困條例第11條規定，依據業者緊急需求來報請行政院同意，先行動支部分經費，以期儘快受理業者的紓困申請。

經濟部今天舉行5G NEXT跨部會合作啟動大會，王美花於會後受訪時表示，製造業與會展業者因為國際情勢不好，都在等待第三季的補助資金，如果立法院二次臨時會不開，經濟部將尋求行政院支持，儘快受理業者紓困申請。

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依據經濟部規劃，針對紓困3.0已編列1,376億元追加預算；其中，規劃7月至9月員工薪資與營運資金補貼，編列378億元，補助對象則以製造業與相關技術服務業、會展產業、進出口貿易服務業為主。

另外，香港「國安法」實施後，美國取消香港特殊貿易地位，經濟部也從嚴修正對「陸資」的定義，王美花表示，在實質控制力的部分，除了檢視董事會組成外，將擴及公司內所有有決策權的組織。

經濟部指出，針對修正草案中的實質控制力定義，目前為檢視「董事會或約當組織」的陸資色彩成員是否過半，在即將預告的修正草案中，將修改為檢視「董事會或其他有決策權的組織」，在擴大檢視範圍後，公司內所有組織，只要有董事會授權、或有實質決策力的，都要被檢視。

王美花表示，「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正草案預計下周預告，若一切順利，預告期滿、今年底前可望正式公告實施。

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