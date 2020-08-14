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永昕第2季EPS 0.62元　改寫10年新高紀錄

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▲晟德,順藥,永昕,順藥總經理林榮錦,許瑞寶。（圖／記者姚惠茹攝）

▲永昕董事長林榮錦。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

永昕生醫（4726）今（14）日宣布，第2季營收達2.69 億元，較去年同期大幅增長134.04%；稅後淨利7,865萬元，每股盈餘0.62元，改寫10年新高紀錄，主要受惠生物藥委託開發暨製造服務（CDMO）業務帶來穩定獲利，並認列出售LusiNEX的轉讓收入，其後也將分階段取得資產轉讓對應的款項，並依照會計準則逐期認列營收。
 
永昕生醫表示，單季改寫十年新高表現，董事長林榮錦接任後，透過策略調整、組織文化形塑及再造等步驟，帶領永昕轉型為「從DNA到GMP的一站式服務平台」後，繳出的第一張漂亮成績單，並隨著擺脫財務壓力及轉型績效漸顯，永昕營運體質穩健後勢可期。
 
永昕生醫指出，看好全球CDMO市場持續增溫，永昕積極衝刺產能，目標2025年前成為全球生物藥生產基地，並為提供更好的服務並吸引更多國際案源，永昕擴充GMP一廠、全面升級產線，預計2021年正式投產後可增加兩倍接案量。

此外，永昕生醫強調，以國際規格打造GMP二廠也在日前正式開工動土，最高產能上看12,000公升，並配合未來產能擴充及通過國際法規查廠等先備優勢，有助於業務上的推廣，預期公司財務及業務狀況將大幅成長。

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