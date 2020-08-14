爭南海主權！馬來西亞首度反對中國　貿易夥伴也不讓了

▲南海地理位置圖。（圖／翻攝自Google地圖）

記者葉睿涵／綜合報導

繼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月間首次公開表明立場，認為中國對南海領土「九段線」的主張完全不合法後，馬來西亞近日也對中國的主張表示不認同。這是該國第一次公開批評其最大的貿易夥伴。

綜合外媒報導，馬來西亞外交部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）13日在議會指出，政府已在兩周前向聯合國提交一份關於距離該國基準線200海里以外的大陸棚（指沿岸土地在海面下向海洋的延伸）其餘部分權利的陳述，以回應中國去年12月提出的主張。

▲馬來西亞外交部長希山慕丁表示該國不認同中國「九段線」的主張。（圖／翻攝自Facebook／Hishammuddin Hussein）

「馬來西亞並不認同中國對這個海域享有歷史權利。我國政府也認為，按照國際法，中國對南海島礁的權利主張並沒有任何依據，」希山慕丁表示，「當然，馬來西亞將以謹慎的態度捍衛自身主張，以避免緊張局勢升級。」他補充，東盟內部也正決議與中國討論在南海的行為準則。

自從第六任首相納吉（Najib Razak）上任以來，馬來西亞「親中」的立場愈發明顯。因此，譴責中國對於馬來西亞而言是不尋常的，尤其中國如今已是馬來西亞最大的貿易夥伴。馬來西亞此前曾通過重申該國十分關注南海是否能確保維持開放貿易而避免公開譴責中國。

除了馬來西亞以外，澳洲也向聯合國提交聲明表示，該國政府反對任何與1982年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）不符的中國主權主張。多年來，南海爭端一直在該區域多個島嶼、礁石、沙洲主權屬誰圍繞。中國、台灣、越南﹑馬來西亞﹑菲律賓﹑印尼和汶萊都對該海域提出了主權聲索。

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