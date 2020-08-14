針孔到處裝「偷拍洗澡」老婆也中招！性幻想作家邀友人返家…截露臉香豔照PO網

▲男子偷拍妻子及親友露臉的洗澡影片。（圖／免費圖庫pxhere）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名41歲已婚男子在自宅及親友家中浴室裝設針孔攝影機，錄下妻子等家人親友洗澡的香豔畫面後，把截圖整合到親筆撰寫的性幻想故事，上傳性主題相關的網路論壇，博取網友們的關注。根據當局12日最新判決，他被判處坐牢28周及6000新幣（約新台幣13萬元）罰款。

綜合海峽時報、中國報報導，該名男子經常閱讀性愛主題網路論壇「Sammyboy」的文章，經常發布裸露的性評論。法庭文件指出，自2008年起，他在自宅、親友家中安裝針孔攝影機，偷拍妻子、教友、親友露臉的洗澡影片，甚至利用與教友例行慢跑行程結束前往女性友人住處沖澡的機會，在對方家中裝設針孔攝影機。此外，他也邀請朋友在慢跑後來他家洗澡休息，趁機拍下他們的洗澡畫面。

報導提到，該男把影片截圖整合到親筆撰寫的性幻想故事之中，撰寫性愛故事長達2年時間，直到一名女性被害者友人2016年在論壇發現裸照之後，男子一切行徑才被揭發。法庭文件引述該名男子的說法指出，他這麼做的原因是，他覺得被論壇裡頭的人所接受，且認定教會團體的人根本就是偽君子。

根據調查，受害人多達9人，且男子在被逮捕之前，把論壇帳號及部分影片照片刪除。根據法官12日最新宣判，被告有窺淫狂症（voyeurism）或性欲錯亂症（paraphilia）的狀況，最終判處坐牢28周及6000新幣（約新台幣13萬元）罰款。