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19歲年薪100萬不算多！　大叔曝「台灣最狂年代」：掃地阿姨年終都有100個月

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清潔工、打掃、清潔。（圖／記者陳俊宏攝）

▲台灣全民炒股的黃金年代，證券業者聘僱的清潔阿姨年終領到100個月。（圖／記者陳俊宏攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台股加權指數於7月底衝破歷史高點紀錄，8月仍維持多頭氣勢，股民笑開懷。就有5年級大叔回顧30年前，股市快速飛漲，台灣錢淹腳目的年代，年僅19歲在證券業工作一年就領了100萬元，其中包含20個月年終，不過當時其他公司可是連清潔阿姨都能領100個月。

近來台股大熱，就有網友翻出2015年PTT上的一篇回憶文，有位5年級大叔想起初入職場工作時，親眼見證台灣第一波股市榮景，那是個人人都以為賺錢很容易的年代，「1986年5月，在同學的介紹下，我到館前路上的鼎康證券當工讀生。」

請繼續往下閱讀...

當時證券業尚未電腦化，加權指數只有幾百點，每天交易量僅約10億元，他和另外3位工讀生一起抄寫所有客戶的進出明細，工作量相當輕鬆，大約半天就完成了，月薪約5000多元，在班上同學中算是相當不錯。

半年多過去，男網友發現每天的日報表抄寫量開始變多，都要忙到下午才寫的完，還有個工讀生早上被抓去做外交割。再過些日子，加權指數衝破1000點，他也改去做外交割工作，雖然底薪不變但有獎金可領，每個月固定多領2個月，一舉成了班上的高收入戶。

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲台股從1966年起經過漫長歲月，於1986年10月17日才首次站上1000點關卡，不過接下來卻在短短3年就瘋狂漲破萬點，股民瘋狂程度可見一斑。（圖／記者張一中攝）

1987年台灣股市開始狂飆，天天都在創新高，6月一畢業他升成正式員工，一樣負責外交割，「我們公司光外交割就有30人，證券公司錢多到沒地方花！」當時公司每年提供夏、冬季兩套制服，每天免費供應午、晚、宵夜三餐「至少都是欣葉餐廳等級的便當」，甚至在翡翠灣附近買下2棟別墅供員工渡假。

男網友回憶，當年底薪領的是6500元，不過是每個月還約有9個月獎金，算起來月薪高達6萬多元，「那年年終公司發20個月，結果被員工抗議太少」，因為大家都聽說另一間證券公司連清潔阿姨都領了100個月！

「錢很多」成了他青春時期最鮮明的記憶，畢竟19歲那年底薪、獎金加一加就領了100萬元左右，這還沒加上在股市賺的幾十萬元。就這樣在證券業待了2年，1989年12月他入伍服役，1個月後在軍中還收到公司發下來的50幾萬元年終獎金。

▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲號子人滿為患的榮景現在很難再看到。（圖／記者屠惠剛攝）

「那時包括我在內的所有人都以為這樣的好光景會永遠持續下去......。」沒想到1990年2月加權指數寫下12682點紀錄後，接下來數月狂瀉不止，一路崩至2485點，人在服役的男網友巧合的閃過股災，卻也見證了歷史起落，「雖然當兵很幹，不過也幸好國家讓我閃過這波大跌，身上的錢不至於全部賠回去。」

多數網友看到台灣往昔榮景，多是羨慕與感慨，「謝謝你現身分享心得分析」、「現在錢好難賺」、「7年級生絕對是童年最幸福，長大最痛苦的」、「台灣錢淹腳目的時代」、「我爸（當年）買房子花80萬，全新三樓透天。」

大叔隨後留言表示，站在他這個5年級生的立場來看，確實佔盡了台灣經濟成長的好處，留下的苦果則是新一代年輕人承擔，「我也覺得好處都被我們這代拿走了，現在年輕人很辛苦啊」、「很多5年級是得了便宜還賣乖」！
 

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他曝「台灣最狂年代」：掃地阿姨年終100個月
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