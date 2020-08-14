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英國三明治工廠近300員工確診　WHO急滅火：病毒不會透過食品傳染

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▲▼馬莎百貨是英國最具代表性的連鎖商店之一。（圖／路透）

▲馬莎百貨是英國最具代表性的連鎖商店之一。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

知名食品商綠芯集團（Greencore Group plc）位於北安普頓（Northampton）工廠傳出有約300名員工確診，一些人已經開始自主隔離。這座生產三明治的工廠有近2100名員工，負責提供產品給英國大零售商馬莎百貨（Marks & Spencer）。

綠芯公司在聲明中表示，在公司實施內部病毒測試前，已有79人透過英國保建署（NHS ）檢測為陽性，隨後又有其他員工的陽性結果報告出爐，達到確診人數292人，「由於確診人數開始在北安普頓地區增加，我們決定主動測試所有在那裡的同事們。可以確認的是，很多同事已經被檢測為陽性，並且開始在家中自我隔離。」

然而WHO緊急事務負責人邁克（Mike Ryan）希望民眾不要擔心，「人們不需要擔心食品、包裝、加工，沒有證據顯示這些會幫助病毒傳播，民眾應該感到安心和舒適。」

綠芯集團是一家1991成立的愛爾蘭食品公司，現在專門生產便食，也是全球最大的三明治製造商，每年生產超過3.5億個三明治，佔有36％的英國市場，年淨利高達4,340萬英鎊（近17億台幣）。

英國在第一波新冠疫情中有將近4萬5000人喪生，死亡人數為全歐洲最多。英國醫學科學院的賀蓋特（StephenHolgate）指出，「如果今年冬天再出現一波新的疫情，到時候死亡人數會更高。但假如我們立刻採取行動，可以降低發生這種情況的風險。」

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