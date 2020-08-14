「禁用微信會有嚴重後果！」蘋果、迪士尼等10多家美企大咖　聯名警告川普　

▲美國政府打算封殺微信與抖音應用程式，引起美國重量級企業擔憂影響生意。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳佳穎 ／綜合報導

包括蘋果、迪士尼、福特、英特爾、摩根士丹利、UPS和沃爾瑪在內的十幾家美國大公司，本周透過電話會議向美國總統川普警告：「禁止各平台使用微信，將面臨嚴重後果！」

據《華爾街日報》報導，未來營運與中國息息相關的美國公司正在反對川普的「微信禁令」，擔心此舉會削弱美國企業在中國這個全球第二大經濟體裡的競爭力。

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川普上週簽署了一項行政命令，禁止與中國貿易往來的美國公司使用TikTok和微信兩個應用程式，還禁止與這些程式的母公司（包括騰訊、北京字節跳動公司等）進行任何交易。禁令下（9）月底即將生效，讓這些美國公司急忙出來喊話。

美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）主席克雷格·艾倫（Craig Allen）說：「沒住在中國的人不了解，不能使用微信，將使與中國做生意的美國公司處於不利的競爭位置，影響很巨大！」

而不少美國公司也在與白宮的電話會議上提出疑問：「禁令到底只適用於美國，還是美國公司在全球所有交易？」。如果是後者，那對蘋果可能有毀滅性影響。

知名的蘋果分析師天風國際證券的郭明錤（Ming-Chi Kuo）本週也警告，禁令生效，可能會讓iPhone全球銷量削減達30％。

這麼說並不誇張，原因很簡單：「在中國，微信就是一切」。微信不只是一個通訊服務軟體，它已經是任何中國人拿起手機就會先打開的App，幾乎他們所做所有事情都透過微信。

沒有微信的iPhone在中國根本等同廢品，沒有人會想要，沒有人會想買。

另一個擔憂是中國對美國公司的報復，而蘋果很可能成為目標。中國外交部對美國限制使用微信和TikTok很憤怒，認為美國當局正在進行政治打壓。

據美中貿易全國委員會11日發布的一項調查顯示，在100多家會員中，有86％的公司說，美中雙邊緊張局勢已導致銷售損失或影響業務。而白宮尚未針對美國公司提出的疑點進行更進一步說明。