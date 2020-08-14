南投藥局賣假MIT口罩還比原廠貴　華新報警...董座親曝「真貨密碼」

▲華新平面口罩一盒販售350元。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

假冒台灣製口罩在市面不斷流竄，南投市1家藥局有販賣彰化華新 (平面塑膠袋裝50片兒童口罩)，賣得還比原廠貴了將近100元，消費者氣噗噗的向口罩廠客訴，今天廠方緊急對外發出聲明，「絕對不會有塑膠袋裝」，對外在實體店面販售一定是會是盒裝，目前全案已經進入司法調查。

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▲市面上仿冒華新口罩，廠方今天出面說明。（圖／華新提供）

華新口罩董事長鄭永金今天親上火線對外召開記者會，有關偽口罩販售一事，已經影響品牌商譽，華新的口罩LOGO除了印有「MOTEX」、「MIT」等字樣外，一定會有內耳掛及外耳掛2種，材質透氣不透光，還有政府許可字號「衛署醫器製字第002459號」。

▲華新有政府許可字號「衛署醫器製字第002459號」。（圖／記者唐詠絮攝）

華新陳姓特助表示，目前追查假用華新品牌在市面販售的以「兒童平面口罩」為多，事實上華新醫材已經許久沒有生產該款口罩，兒童口罩也已C型口罩為主，但只有周六日在華新觀光工廠內販售，沒有流入市面，因此消費者如果在坊間有看到，也請務必第一時間向廠方反映。

▲董事長鄭永金親上火線說明。（圖／記者唐詠絮攝）

目前華新彩虹小馬口罩已經造成搶購，未來也將推出鋼鐵超人系列，販售時間，也請消費者持續關注華新觀光口罩廠臉書。

為了偽劣MIT口罩流通市面一事，華新口罩廠日前邀及法務部、刑事局、衛福部、經濟部、關務署等單位開會，同時也向法務部檢察官建議如果已掌握具體事證（有樣品、發票、外盒、購買地點等），直接報警最快， 以非醫療口罩號列進口改醫療用口罩販售觸犯法規如下:

(1) 若品質合乎醫用口罩標準者，涉犯藥事法第 84 條未經核准製造輸入醫療器材罪。

(2) 若品質不合乎醫用口罩標準者，涉犯刑法第 255 條對商品為虛偽標記與販賣陳列輸入該商品罪、刑法第 339 條詐欺罪。

2. 收購 MIT 廠商外盒混裝進口口罩：觸犯刑法第 255 條對商品為虛偽標記與販賣陳列輸入該商品罪、刑法第 339 條詐欺罪。

3. 自行印製仿冒外盒或貼標冒充販售：觸犯刑法第 212 條偽造變造特種文書罪、刑法第 339 條詐欺罪。

二、若只有片面情資，請隨時向我們反應，先走行政稽查，如經調查事證明確，指揮中心會移請刑事局及地檢署偵辦。

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