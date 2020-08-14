35年前十信事件老太太聲淚俱下一跪！　黃天牧：那場景感受很深

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委黃天牧今（14）日受訪時表示，1985年爆發十信事件，進而產生擠兌潮，當時曾接受一位老太太存戶陳情，在他面前聲淚俱下，甚至下跪希望能保護祖孫相依為命的存款，讓他感受很深，認為「對存款戶、投資人、消費者要存有一份重要責任，就是要善盡職責」。

金管會主委黃天牧今早接受《台北之音》主持人周玉蔻專訪時提到，他對政府服務是有熱忱的，也從來沒有金融機構來挖角，還開玩笑說，「沒有人找我，因為我太嚴肅」，但他認為做出對的政策，無論對民眾或金融機構都有幫助，「人生的價值不是只有金錢」。

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黃天牧指出，現處該位雖有資源與權力，但伴隨著責任，他回想起剛進入金融司不到1年時，就遇到十信事件，「那次事件是我進入監理體系中，第一次經歷到的金融事件，給了我一些感受」，由於當時發生擠兌潮，一開始研究所老師打給他，詢問「在十信有存錢是否要排隊領錢？」當時還安慰老師說，沒關係，政府會好好處理。

過了2天，接近中午的時候，黃天牧表示，司裡接獲樓下有民眾來陳情，看到一位白髮蒼蒼的老太太帶著小孩來陳情，擔心十信事件會領不到自己的錢，甚至在他面前下跪，那場景讓他感受很深，從事監理官第一次經歷過這樣的事情，明白「對存款戶、投資人、消費者要存有一份重要責任，就是要善盡職責」。

走過十信案件後，對金融監理也產生重大改變，黃天牧說，當時修正增訂銀行法第33、34條，也就是利害關係人授信規定，並規劃設立存保公司，奠定他對金融監理設有2目標，一是維持金融穩定，2008年金融海嘯時，民眾感受到危機，紛紛把存款從民營銀行挪移到公股行庫，產生流動性危機，當時政院是亞洲第一個宣布存款全額保障的政策，另一個則是金融發展，從法規、制度面上協助業者發展。