長榮海亮燈攻漲停　第二季大賺31億吸引買盤敲進

▲長榮海運旗下長信輪為12,000 TEU級貨櫃輪，現在配置於長榮海運的遠東-美國東岸航線。（圖／長榮提供）

記者林淑慧／台北報導

台股今（14）日早盤走揚，受惠運價調升及縮倉效應，貨櫃航運長榮海運公佈第二季財報稅後純益達31.9億元，優於市場預期，激勵今日盤中股價亮燈攻漲停，也帶動傳產龍頭股扮演台股撐盤要角。

近期油價處於低檔，以遠洋航線為主的長榮海運獲利報喜，第二季營收為438.7億元，雖年減6.9%，但稅後純益31.9億元，創下2017年第3季以來新高，每股稅後純益（EPS）為0.66元，上半年合計稅後純益為27.5億元，EPS為 0.57元。

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法人分析表示，第二季屬於貨櫃航運的傳統淡季，但長榮海運、萬海航運第二季財獲利仍明顯跳升，顯示運價YOY上漲及油價YOY下跌的情況下，已經明顯扭轉產業獲利下滑趨勢。

法人表示，即使海運燃油價格處在YoY下滑走勢中，但貨櫃運價 SCFI 綜合指數仍處在YoY 上升趨勢中，顯示「全球解封，推升需求」 及「航商積極緊縮供給」，已經使貨櫃航運的營運獲利重回上升趨勢；未來，2021 年若能遇上全球經濟的大回升，則貨櫃航運獲利上升趨勢將更為明顯。

依據Alphaliner預估，2021年市場預計新增運能2.8%，貨量增長6.8%，市場供需差距逐步縮小中。長榮海運表示，2020年6月至 2022年底將有63艘新船(含自有及租入)待交付，預計運能將增加529,000 TEU，挹注營運表現可期。

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